Mediaset, cambio programmazione Mattino 5: l’annuncio di Federica Panicucci
Mattino Cinque, domani giovedì 16 aprile scatta l’anticipo: diretta alle ore 08:15. La decisione di Mediaset legata allo sciopero dei giornalisti Fnsi-Fieg. Panicucci e Vecchi copriranno la fascia del Tg5 in forma ridotta: i motivi della protesta
Giornata di turbolenze nei palinsesti di Cologno Monzese. Con un annuncio a sorpresa arrivato in chiusura della puntata andata in onda oggi, mercoledì 15 aprile, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno comunicato ai telespettatori una variazione straordinaria nella messa in onda di Mattino Cinque.
Domani, giovedì 16 aprile, il contenitore mattutino di Canale 5 non rispetterà il consueto appuntamento delle 08:40, ma anticiperà l’apertura della diretta alle 08:15.
L’annuncio di Federica Panicucci a Mattino Cinque
“Domani mattina cambiamo orario, saremo straordinariamente in onda prima del solito”, ha dichiarato la conduttrice, confermando che si tratterà di un provvedimento temporaneo legato esclusivamente alla giornata di domani.
Un cambio di marcia necessario per garantire la continuità del servizio informativo della rete ammiraglia Mediaset in una mattinata che si preannuncia complessa sul fronte sindacale.
Contratto scaduto da dieci anni: i motivi della protesta che accorcia il Tg5
Il cambio palinsesto è la diretta conseguenza della mobilitazione nazionale dei giornalisti. Domani, 16 aprile, è infatti indetta la terza giornata di un pacchetto di cinque scioperi proclamati dalla categoria per denunciare il blocco del rinnovo del contratto Fnsi-Fieg, fermo da ormai un decennio.
I redattori chiedono tutele adeguate alla nuova era digitale dell’informazione e, soprattutto, un equo compenso per i lavoratori autonomi.