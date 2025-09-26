Mediaset, cambiano gli orari delle soap pomeridiane: nuova programmazione per Canale 5

Sono in arrivo variazioni significative per quanto riguarda gli orari di messa in onda delle soap del pomeriggio su Canale 5.

Novità nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo mese di ottobre. Le variazioni riguarderanno la programmazione delle soap del pomeriggio, nella fascia oraria del daytime feriale. Sono previsti spostamenti e riduzioni d’orario per lasciare spazio al ritorno del Grande Fratello, in particolare alla striscia pomeridiana dello storico reality.

Ma non solo: anche il ritorno in onda di Amici 25, pronto a partire da domenica 28 settembre, comporterà delle variazioni per le soap pomeridiane della rete ammiraglia Mediaset. Il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 andrà a occupare lo slot compreso tra le 14 e le 16.

Canale 5, Mediaset cambia gli orari delle soap in onda al pomeriggio

I cambi della programmazione televisiva di Mediaset a partire dal mese di ottobre porteranno a una riduzione della durata di Beautiful nella fascia oraria del daytime feriale. La regina delle soap opera sarà costretta a lasciare posto al ritorno in onda della striscia quotidiana del Grande Fratello, subito dopo il Tg5 delle 13.

Ci saranno cambiamenti anche per La forza di una donna, la fortunata dizi turca che continua a crescere negli ascolti arrivando a scalzare Il Paradiso delle Signore dal trono di regina dell’Auditel. Per la soap con Bahar come protagonista è prevista una riduzione nel daytime feriale. Le prime variazioni per Beautiful scatteranno già domenica prossima.

Il debutto stagionale di Amici 25 nella fascia oraria dalle 14 alle 16 di domenica 28 settembre sostituirà le puntate di Beautiful che finora venivano trasmesse tra le 14 e le 14:35. Contestualmente anche Il Grande Fratello toglierà spazio alla soap a stelle e strisce nella fascia pomeridiana. La striscia del reality affidato quest’anno a Simona Ventura è stata collocata dalle 13:40 alle 13:55 circa.

Beautiful così slitterà di circa 15 minuti rispetto al consueto orario di messa in onda. Chiusura fissata sempre alle 14:15, orario di inizio degli episodi di Forbidden Fruit. Per quanto riguarda La forza di una donna, la dizi ambientata a Istanbul perderà spazio nel palinsesto feriale e in quello festivo nella fascia pomeridiana di Canale 5.

I nuovi episodi della soap che in originale si intitola Kadin andranno in onda da lunedì a venerdì, in puntate della durata di 20 minuti, dalle 16:40 alle 17 circa nella fascia del pomeriggio di Canale 5. Nel weekend La forza di una donna non sarà più trasmessa la domenica pomeriggio, dove subentrerà l’appuntamento con il pomeridiano di Amici.

Trova conferma invece la puntata speciale di due ore del sabato, che continuerà a essere proposta dalle 14:30 alle 16:30 con ottimi risultati visto che in queste settimane La forza di una donna ha superato il tetto dei 2 milioni di spettatori con punte del 23% di share.