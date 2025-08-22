Mediaset cambia programmazione: Io sono Farah non torna, ecco perchè

Novità nella programmazione televisiva sulle reti Mediaset dal 25 al 31 agosto. Sono previste una serie di novità relative in prima battuta al daytime pomeridiano. In particolare l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di non rimettere in onda la soap Io sono Farah, la dizi turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek che ha fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5.

Trascorse le due settimane di pausa per la sosta estiva la nuova serie non verrà trasmessa neppure nell’ultima settimana di agosto. La dirigenza Mediaset ha deciso di lasciare spazio a If You Love, un’altra soap turca trasmessa tra giugno e luglio 2024 su Mediaset Infinity e in chiaro su Canale 5 a partire dallo scorso 4 agosto. Ecco cosa ha spinto l’azienda a non rimettere in programmazione Io sono Farah.

Perché Io sono Farah non torna, le ragioni della decisione di Mediaset

Niente ritorno dal 25 agosto per Io sono Farah nel pomeriggio feriale di Canale 5. La nuova soap turca che ha fatto segnare il rientro in grande stile di Demet Ozdemir – l’attrice turca conosciuta dal pubblico italiano per le parti di Sanem Aydın in DayDreamer – Le ali del sogno e di Zeynep Göksu nella soap My Home My Destiny – risulta ancora sospesa dalla programmazione del daytime del pomeriggio.

Io sono Farah ha riscosso un grande successo di pubblico, certificato da una media superiore a 1,8 milioni di spettatori a puntata e uno share che ha raggiunto anche punte del 24%. Il notevole gradimento di Io sono Farah ha spinto Mediaset a sospendere la serie dall’11 agosto per due settimane, in modo da non “sprecare” episodi in un periodo dell’anno considerato “morto” sul piano degli ascolti televisivi.

Per il momento il ritorno di Io sono Farah rimane congelato. Al suo posto verranno trasmesse le rimanenti puntate della prima stagione di If You Love, la nuova soap turca in 40 episodi con Hafsanur Sancaktutan (l’interprete di Melek in La notte nel cuore) che sta conquistando il pubblico televisivo. Mediaset ha deciso di accelerare la messa in onda del gran finale di If You Love.

Spazio dunque alla dizi con Ates e Leya anche nel daytime domenicale del 31 agosto, quando andrà in onda l’episodio finale di If You Love (tra le 14:30 e le 15:30). A partire dal 1° settembre è prevista infatti la rimodulazione del pomeriggio della rete ammiraglia con la partenza di Dentro la notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda Sarabanda. Il game show musicale condotto da Enrico Papi nel preserale di Canale 5 avrebbe dovuto concludersi domenica 31 agosto. I buoni risultati ottenuti durante l’estate – anche in pieno agosto lo show ha tenuto incollati 1,7 milioni di spettatori di media, superando anche il 18,50% di share – hanno suggerito alla dirigenza Mediaset di prolungarne la messa in onda per tutto il mese di settembre.

Sarabanda tornerà dunque a confrontarsi con Reazione a Catena di Pino Insegna. Slitta quindi tra fine settembre e inizio ottobre il debutto della nuova edizione di Avanti un altro, il programma che vede Paolo Bonolis alla conduzione con la partecipazione di Luca Laurenti.