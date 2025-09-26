Max Tortora conteso tra Rai e Mediaset: il retroscena in Don Matteo 15

Max Tortora in Don Matteo 15. Uno dei volti più amati del piccolo schermo sta per tornare in televisione, in una delle serie più amate del Servizio Pubblico. Una certezza per gli italiani che, oltre all’ironia di Frassica, potranno contare anche sull’irriverenza di Max Tortora. Un attore a tutto tondo che, malgrado la propria predilezione per il registro comico, ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente in qualsiasi ruolo.

Lo ricordiamo – per quanto riguarda le parti più drammatiche – in Sulla Mia Pelle dove interpreta il padre del compianto Stefano Cucchi. Incarnato, in quel frangente, da un impeccabile Alessandro Borghi. Tortora, poi, ha dato prova della propria caratura interpretativa nei lavori dei fratelli D’Innocenzo. Rispettivamente Favolacce e La Terra dell’Abbastanza. Un terreno fertile che l’ha visto primeggiare in contesti dove, normalmente, il pubblico non era abituato a vederlo.

Max Tortora torna in tv

Un modo come un altro per dimostrare di essere pronto e capace oltre le maschere che la celebrità, fra l’intrattenimento televisivo e parte del cinema, gli aveva dato. In altre parole: Tortora non è solo parodie e imitazioni, sa essere molto altro. Proprio in nome di questa duttilità è arrivato il successo – anche e non solo – con I Cesaroni. La serie Mediaset ha avuto un seguito importante agli inizi degli anni Duemila. Max Tortora interpretava il meccanico Ezio Masetti: un personaggio centrato che permetteva all’interprete di dare sfogo alla sua vis umoristica a 360 gradi.

Anche per questo, le repliche della fortunata serie, su Netflix prima e Mediaset Infinity poi, hanno reso più del dovuto. Questo ha portato Cologno Monzese a scommettere – dopo anni di stop – sul ritorno dei Cesaroni in prima serata con una nuova serie. Una sorta di revival, con meno episodi e personaggi completamente nuovi, per dare ai telespettatori una conclusione degna del successo che la serie ha garantito per anni. Cosa c’entra Tortora? Ora più nulla, perchè l’attore ha scelto di entrare in Don Matteo, lasciando da parte un possibile ritorno alla Garbatella. Quartier generale della famiglia televisiva più famosa d’Italia.

No ai Cesaroni, sì a Don Matteo: il retroscena

C’è stato un passato recente, però, in cui Tortora – prima di scegliere la Rai – è stato corteggiato da Mediaset. In particolare dalla casa di produzione de I Cesaroni per farlo tornare nel cast ufficiale. Una lunga trattativa che, però, alla fine non ha dato i risultati sperati: Tortora è tornato a Mediaset, ma con un altro importante successo. Doppio Gioco. La serie ha visto anche la partecipazione di Alessandra Mastronardi, altra figura di spicco nel panorama interpretativo italiano, che ha rifiutato anch’essa il ritorno alla Garbatella. I Cesaroni l’hanno resa nota e popolare, ma questo non è bastato a convincerla per tornare sul luogo che – in un passato ormai remoto – le aveva dato tante emozioni e opportunità.

Se, però, l’attrice ha rifiutato per ragioni di copione (più di una volta ha dichiarato che il personaggio di Eva era ormai concluso), il collega romano sarebbe stato anche disposto a tornare alla Garbatella ma ha rifiutato per questioni legate al copione e sviluppi contrattuali che poi non ci sono stati. In altre parole: la nostra redazione è in grado di appurare che Max Tortora non partecipa al ritorno de I Cesaroni per via di un mancato accordo con la produzione. Invece l’accordo è arrivato, anche in tempi brevi, con la Rai e Don Matteo. Il tele-mercato, in ultima istanza, vince su tutto. Persino sulla disponibilità di un interprete.

La parentesi Doppio Gioco

Infatti Tortora ha dichiarato, senza spingersi oltre, che è ancora molto legato ad Amendola e tutto il resto del cast de I Cesaroni, ma non ha partecipato alla serie revival perchè era già impegnato con Doppio Gioco. Questa è la motivazione ufficiale, ma la realtà – secondo fonti della nostra redazione – è ben diversa: le parti non si sono accordate. Motivo per cui Amendola ha risposto in maniera piccata, nel corso del Giffoni Film Festival dove è stata presentata la nuova serie de I Cesaroni in anteprima, quando un cronista in sala stampa gli ha chiesto se effettivamente fosse ipotizzabile un ritorno di Tortora alla Garbatella.

La risposta è no. Questo ha fatto alterare non poco Amendola, il quale sa benissimo – anche se non può dirlo apertamente – che le spese attorno alla messa in opera de I Cesaroni 7 sono state profondamente ridimensionate in corso d’opera. Qualcosa è riuscito a trapelare, non appena è emerso – nel corso dei mesi – come le riprese siano state posticipate più volte.

Il mancato accordo con la produzione

Il motivo fondante è che la produzione, inclusa Mediaset, ha cercato di convincere a tornare prima Elena Sofia Ricci – senza successo, anche con un cameo – e poi abbia cercato di fare lo stesso con Tortora ma sono mancate le condizioni di base. Infatti, poi, lo stesso Tortora accetta un altro prodotto Mediaset ma con produzione e budget diverso. Ecco perchè Amendola, fra le altre cose, si è trovato a dirigere – visto che la regia de I Cesaroni 7 è sua – un cast rimaneggiato in corso d’opera dove la disponibilità dei membri storici della serie è stata solo parziale.

Tortora torna sul piccolo schermo con Don Matteo, affiancato da un altro cavallo di razza come Nino Frassica, e il rimpianto per Mediaset sarà forte perchè – comunque vadano le cose – un personaggio come quello di Ezio Masetti, per caratteristiche ed evoluzione – non è possibile da rimpiazzare. Così come non è possibile sostituire Antonello Fassari, e nessuno lo farà, che a I Cesaroni 7 avrebbe partecipato volentieri ma la prematura dipartita ha cambiato le carte in tavola. Insomma, Ezio Masetti sarà solo un personaggio storico della serie (così come lo è stato e resta Fassari nei panni di Cesare Cesaroni) perchè la burocrazia ha vinto sul romanticismo. Dovere e piacere non sempre, anzi: quasi mai, vanno nella stessa direzione. E Tortora, in questo momento della propria carriera, sentiva di dover cambiare strada.