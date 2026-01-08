Max Pezzali super ospite a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Carlo Conti ha infatti iniziato i tradizionali annunci prima della kermesse, fatti ogni anno in diretta al Tg1. L’ultimo di questi è dedicato proprio a un’intera generazione, quella che è cresciuta con la musica degli 883 e di Max Pezzali. Quest’ultimo è infatti stato nominato super ospite del Festival.

Max Pezzali a Sanremo

Il cantante di Pavia ha firmato un accordo con la Rai: sarà il superospite di Sanremo 2026, ma non salirà sul palco dell’Ariston, bensì occuperà uno slot tutto suo ogni sera. Carlo Conti ha infatti reso noto che Pezzali sarà ospite fisso sul palco della nave per tutte e cinque le serate della kermesse. La sua sarà quindi una presenza costante, che rappresenta una piccola novità nella storia del Festival: negli ultimi anni, questi “spazi collaterali” di Sanremo sono infatti diventati un vero e proprio prolungamento del palco principale. In questo modo, è stato quindi fatto un regalo a più generazioni che, nel corso degli anni, sono cresciuti con la musica di Max e degli 883.

“Nella nave che attracca sul porto di Sanremo ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa: è Max Pezzali“, ha quindi annunciato Conti in collegamento con il Tg1, ieri 7 gennaio 2026. Le sorprese non sono però finite qui, dato che il direttore artistico del Festival ha fatto sapere che il prossimo lunedì ci sarà un nuovo annuncio, sempre al Tg1 delle 20.

Le voci sulle co-conduttrici del Festival

Intanto si sta già parlando degli ipotetici nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Il conduttore ha già svelato la presenza di Gianluca Gazzoli, che sarà al suo fianco durante le serate dedicate alla sezione Nuove Proposte. I nomi femminili non sono invece stati confermati, ma le indiscrezioni continuano a parlare di Laura Pausini come possibile volto di tutte le serate, ma anche di Barbara D’Urso, Vanessa Incontrada e Clara. Alcuni rumour dicono inoltre che Maria De Filippi sarebbe stata “corteggiata” per una possibile partecipazione alla conduzione.