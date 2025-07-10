Mauro Coruzzi operato al cuore: gli aggiornamenti dall’ospedale. Come sta Platinette

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto dal pubblico italiano come Platinette, è nuovamente ricoverato in ospedale. Questa volta, l’intervento non è legato a un’emergenza improvvisa, ma rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di prevenzione dopo due ictus che hanno segnato profondamente la sua vita e carriera. L’obiettivo della procedura è ridurre drasticamente il rischio di futuri

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto dal pubblico italiano come Platinette, è nuovamente ricoverato in ospedale. Questa volta, l’intervento non è legato a un’emergenza improvvisa, ma rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di prevenzione dopo due ictus che hanno segnato profondamente la sua vita e carriera. L’obiettivo della procedura è ridurre drasticamente il rischio di futuri eventi cerebrovascolari.

È stato lo stesso opinionista a condividere la sua esperienza in ospedale, in varie fasi. L’ultimo post è proprio di poche ore fa, dove possiamo rimanere aggiornati. Tanti gli auguri e gli attestati d’affetto ricevuti.

Come sta Mauro Coruzzi?

Ad annunciare il nuovo ricovero è stato lo stesso Coruzzi, attraverso un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. L’opinionista e conduttore ha condiviso una foto scattata nel reparto ospedaliero dove si trova attualmente. La procedura a cui si è sottoposto ha un obiettivo molto chiaro: chiudere l’auricola atriale sinistra, una piccola cavità del cuore dove si possono formare coaguli di sangue nei pazienti con fibrillazione atriale. Questi coaguli, se immessi nel flusso sanguigno, possono raggiungere il cervello e provocare un ictus. L’intervento – eseguito oggi in molti centri italiani – è considerato un’opzione efficace per prevenire recidive in soggetti che hanno già avuto episodi di questo tipo o che presentano condizioni cardiache predisponenti.

Il ricovero di questi giorni si inserisce in un quadro clinico delicato che Mauro Coruzzi affronta con grande dignità e forza d’animo. Il primo ictus risale al marzo 2023. In quella occasione, l’artista fu colpito in modo improvviso, subendo danni che gli causarono temporanee difficoltà nel linguaggio e nei movimenti. Dopo un periodo di riabilitazione, Coruzzi tornò gradualmente alla vita pubblica, pur senza mai nascondere le difficoltà del recupero.

A distanza di circa due anni, nel febbraio 2025, Platinette ha subito un secondo ictus. Questa volta la situazione è stata ancora più allarmante. Nonostante le difficoltà, Mauro Coruzzi non ha mai perso la sua ironia né la voglia di condividere con sincerità il proprio vissuto. La decisione di affrontare l’intervento di chiusura dell’auricola è il segnale di una persona che prende sul serio la propria salute e che sceglie la prevenzione attiva come strumento per vivere meglio.

Chi lo conosce da vicino parla di un uomo tenace, determinato, che negli ultimi anni ha anche cambiato profondamente il proprio stile di vita. Ha ridotto le apparizioni pubbliche, concentrandosi sul recupero e mantenendo un rapporto molto diretto con i fan attraverso i social, dove alterna riflessioni personali a battute ironiche, in pieno stile Platinette.

“#tuttobene #cuoreaposto ❤️e adesso mettiamo in ordine #tuttoilresto” ha scritto su Instagram. Per ora, resta sotto osservazione medica, ma le sue condizioni sono stabili. Non si escludono aggiornamenti nelle prossime ore, anche perché Coruzzi ha sempre scelto la trasparenza nel condividere la propria esperienza.