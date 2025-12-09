Mauro Corona operato, in studio con le stampelle a E’ sempre Cartabianca: cosa è successo all’alpinista

Annuncio a sorpresa di Mauro Corona che, in diretta, durante la puntata di È sempre Cartabianca odierna, ha svelato di essersi operato dopo una scalata. Ecco come sta.

Mauro Corona non smette di stupire il pubblico di È sempre Cartabianca e, dopo un’operazione, si è presentato in diretta nella puntata in onda oggi, martedì 9 dicembre 2025. Presenza fissa del programma di Bianca Berlinguer, Mauro Corona si è presentato in tv con il suo solito look sportivo. Canotta, foulard al collo e occhiali sulla testa per l’alpinista che accenna anche un sorriso mentre con la mano saluta il pubblico che è abituato alla sua presenza in trasmissione.

A fornire, poi, l’occasione a Corona di svelare le proprie condizioni fisiche è stata la padrona di casa. Bianca Berlinguer, infatti, dopo averlo salutato, gli ha chiesto come sta e la risposta dell’alpinista è stata spiazzante anche se, prima di svelare le sue reali condizioni fisiche, ha omaggiato la conduttrice con un regalo musicale per il suo compleanno.

Mauro Corona operato al ginocchio: ecco come sta

Bianca Berlinguer, come al solito, ha aperto la puntata odierna di È sempre Cartabianca salutando Mauro Corona. “Come sta?”, chiede la giornalista. “Benissimo“, risponde Corona che poi, con l’armonica, fa gli auguri di compleanno di Bianca Berlinguer che, proprio oggi 9 dicembre, compie 66 anni. La padrona di casa, poi, spiega che Corona, durante una scalata, è caduto facendosi male al ginocchio. Un infortunio in seguito al quale è stata necessaria l’operazione chirurgica. “Mi hanno rimesso in piedi“, dice Corona.

In diretta, così, Corona mostra la stampella che oggi lo aiuta a camminare e poi ringrazia medici ed infermieri dell’ospedale di Belluno che, durante la degenza, lo hanno aiutato ad affrontare l’operazione e i primi giorni di convalescenza. “All’inizio erano due le stampelle, una poi l’ho buttata”, dice ancora Corona. “Questo succede quando si vuol fare a 75 anni quello che si faceva a 40 anni”, scherza Corona senza perdere il senso dell’umorismo.

Poi, tornando serio, ricorda un grande amico mancato poche ore fa. “È mancato ieri un grandissimo alpinista, Roberto Sorgato di 88 anni. Era anche un imprenditore, un benefattore, mio caro amico. Volevo porgere le condoglianze ai suoi familiari. Per un’operazione andata male alla schiena ha trascorso gli ultimi 10 anni quasi sempre steso. Era di una gentilezza e di una bontà unica. Era un grandissimo alpinista e tramite questo mezzo televisivo voglio mandare un abbraccio di cordoglio alla sua famiglia“, dice Corona che, durante i giorni della convalescenza, si è dedicato alla scrittura.

Infine, parlando dell’atmosfera natalizia, l’alpinista conferma di non togliere l’albero di Natale perché “disfarlo mi crea malinconia“, conclude trovando l’approvazione della Berlinguer che ammette di provare lo stesso sentimento ogni volta che deve togliere l’albero di Natale.