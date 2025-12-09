Mauro Corona: la querela e i 600.000 euro di risarcimento. Lo sfogo in diretta e la reazione di Bianca Berlinguer

Un nuovo capitolo si aggiunge alla controversia legale che coinvolge lo scrittore e scultore Mauro Corona e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Durante la puntata dell’11 novembre del programma E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, Corona ha parlato della querela che lo vede protagonista, sollevando preoccupazioni sul contenzioso in corso e sull’imminente richiesta di risarcimento.

Nonostante la leggerezza con cui Mauro Corona ha affrontato la questione durante la trasmissione, il caso resta delicato. La richiesta di risarcimento da parte di De Laurentiis potrebbe portare a un lungo processo legale che non solo riguarda l’aspetto economico.

La confessione di Mauro Corona

“Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale”, ha esordito Corona, rivelando di essere stato citato in giudizio dal potente presidente del club partenopeo, che gli chiede un risarcimento di ben 600mila euro. “Mi vengono chiesti 600mila euro di danni, andrò in galera e bòn…”, ha commentato con evidente ironia.

La disputa risale a dichiarazioni che Mauro Corona avrebbe fatto durante un’ospitata su Cartabianca, quando il programma era ancora in onda su Rai3. Non sono chiare fino in fondo le motivazioni della querela, ma alcune fonti sostengono che ci si riferisca al periodo della pandemia da Covid-19, quando, sulle reti Rai, si sarebbe paventata la possibilità che il proprietario del Napoli si fosse recato a un’Assemblea di Lega, febbricitante. Un comportamento che, in quel periodo, era, come si ricorderà, vietato dalle restrizioni pandemiche. Vicenda che, evidentemente, per De Laurentiis sarebbe priva di alcun fondamento. Da qui l’azione giuridica. Le parole dello scrittore, che avrebbero suscitato la reazione di De Laurentiis, sono al centro di una querela che ora rischia di costargli molto caro. Nonostante il tempo passato, il caso non sembra destinato a fermarsi, alimentando una crescente tensione tra i due.

Durante l’intervento, Corona ha anche scherzato sull’imprevedibilità della situazione, rivolgendosi direttamente alla conduttrice Bianca Berlinguer. “Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?”, ha detto con una battuta, riferendosi al fatto che la querela sembrerebbe colpirlo in modo singolare, nonostante le sue precedenti collaborazioni televisive.

Berlinguer, visibilmente sorpresa dalla gravità delle parole di Corona, ha risposto con una nota di incertezza: “Pensavo che le cose si sarebbero fermate. Invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire”. La giornalista ha mostrato la sua preoccupazione per l’evolversi del caso, che potrebbe portare a risvolti legali significativi per il noto scrittore.