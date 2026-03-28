Mauro Corona in lutto: il dolore dell’opinionista di È sempre Cartabianca

Un lutto improvviso ha segnato Mauro Corona, alpinista e scrittore, opinionista di E’ sempre Cartabianca. La scomparsa di una figura tanto amata dalla sua comunità ha colpito non solo lui personalmente, ma anche l’intero paese in cui vive.

L’annuncio della perdita è arrivato attraverso i canali social di Corona, che ha deciso di condividere con i suoi follower la triste notizia della morte di un suo concittadino, una figura simbolica per il suo territorio e un punto di riferimento per gli abitanti.

Il ricordo di Mauro Corona su Instagram

L’uomo, che si è spento a 69 anni, era il titolare di un bar molto noto della zona. Per la piccola comunità di Erto, questo locale era molto più di un semplice punto di ristoro: era un luogo di incontro, uno spazio di socialità dove ogni generazione aveva trovato un punto di riferimento sicuro.

Nel suo messaggio di cordoglio, Mauro Corona ha descritto l’uomo come “una persona paziente, tollerante e discreta”.

Lo scrittore ha voluto anche condividere con i suoi seguaci un ricordo molto personale. “Il primo caffè del mattino me lo serviva lui, e per me era un incontro di buon auspicio”, ha scritto, ricordando un gesto semplice ma carico di significato.