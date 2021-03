Un ‘uno contro tutti’, dove l’uno sarebbe dovuto essere Rocco Casalino. L’ospitata dell’ex portavoce di Giuseppe Conte al Maurizio Costanzo Show è però saltata improvvisamente. La registrazione era prevista il prossimo 30 marzo, con la messa in onda in seconda serata su Canale 5 in programma ventiquattr’ore dopo. Non una novità assoluta, visto l’elevatissimo numero di apparizioni di Casalino in tv per promuovere il suo libro autobiografico, ma ugualmente un evento per via di un format che avrebbe scatenato di certo ampio dibattito e inevitabili scontri.

Tutto annullato, dicevamo. E per trovare il motivo bisogna probabilmente a ripescare la recente presa di posizione di Beppe Grillo che ha dato precisi ordini agli esponenti del Movimento Cinque Stelle su come comportarsi in televisione. O meglio, su come dovrebbero comportarsi le trasmissioni ospitanti in loro presenza.

Per Grillo “non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte” e “non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio vengano svilite con inquadrature spezzettate e artatamente indirizzate”.

Per arrivare, forse, al punto clou con Grillo che reputa “inammissibili” le continue interruzioni da parte di altri ospiti, del conduttore e della pubblicità, arrivando persino a dare indicazioni precise per le riprese: inquadrature in modalità singola, senza stacchi su altre persone presenti o sulle calzature indossate.

Resta da capire se lo stop sarà definitivo o se si potrà giungere ad un compromesso. In attesa di scoprirlo, il Maurizio Costanzo Show riprende la marcia con la 39esima edizione inaugurata dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Anche per lei un ‘uno contro tutti’.