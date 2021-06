Dopo José Mourinho, la Roma ha messo a segno un altro colpo ad effetto anche se, in quest’occasione, il calcio giocato c’entra poco e niente. Per quanto riguarda la comunicazione con i media, infatti, l’Associazione Sportiva Roma ha deciso di affidarsi a Maurizio Costanzo, tra l’altro, tifoso giallorosso doc.

Tramite una breve nota diffusa dall’ANSA, il conduttore e giornalista ha reso noto di aver firmato un accordo con la società capitolina:

Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione, una professione.