Matrimonio a Prima Vista Italia è un docu-reality di discovery+ e Real Time, giunto alla nona stagione che sarà disponibile nell’estate 2022.

Il programma si conferma come l’esperimento sociale più rivoluzionario riguardante l’amore e la vita di coppia, dove 6 persone single decidono di sposare uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti. Le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell’esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure di divorziare.

Matrimonio a Prima Vista Italia è un programma prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia.

Come vedere Matrimonio a Prima Vista Italia 9 in tv e in streaming

La prima puntata della nuova edizione del docu-reality è disponibile in esclusiva su discovery+, a partire da venerdì 15 luglio 2022.

Il programma andrà in onda in chiaro a ottobre 2022, su Real Time.

Matrimonio a Prima Vista Italia 9: puntate

La nona edizione del programma sarà formata da 8 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno.

Chi sono i single di Matrimonio a Prima Vista 9

Di seguito, trovate le schede dei 6 single della nona edizione. Le tre coppie sono state create attraverso un matching costruito sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici.

Paolo, 35 anni

Proveniente da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, Paolo ha 35 anni ed è un curatore d’arte, professione che ha intrapreso dopo aver studiato storia dell’arte a Roma e gemmologia a Gerusalemme. Per quanto riguarda la sua famiglia, la mamma è argentina, il padre era italiano e ha una sorella maggiore. Oltre ad essere appassionato d’arte, è anche un amante della musica e dello sport. Riguardo se stesso, Paolo ritiene di essere buono e di avere un forte senso di giustizia.

Michele, 29 anni

Proveniente da Torino, Michele ha 29 anni e, da poco, ha aperto uno studio privato dove lavora come personal trainer. È laureato in scienze motorie, è figlio unico e ha un rapporto aperto e sincero con i suoi genitori ai quali è molto legato. Michele dedica tutte le proprie energie allo sport che considera una vera e propria filosofia di vita.

Alex, 34 anni

Proveniente da Roma, Alex ha 34 anni e svolge la professione di corriere per un’azienda privata. Ha da poco lasciato la gestione di un’attività. Ha un bellissimo rapporto con i genitori, che sono separati, e va d’accordo anche con la sorella minore. Adora gli animali, giocare a calcio e tifare la Roma, si definisce persona dal buon cuore e dalla vena esuberante, che ama gli imprevisti.

Michela, 34 anni

Proveniente da Roma, Michela ha 34 anni ed è un’ostetrica. Oltre a lavorare, Michele sta studiando per prendere una seconda laurea per diventare strumentista in sala operatoria. È figlia unica ed è molto legata alla madre e ai suoi due nonni. Si definisce determinata e sensibile, è appassionata di balli latino-americani e di viaggi e le piace molto anche uscire con gli amici.

Veronica, 33 anni

Proveniente da Nova Milanese, provincia di Monza e della Brianza, Veronica lavora da anni come infermiera e ha 33 anni. I suoi genitori, che stanno insieme da quando avevano 14 anni, sono il suo esempio di vita. Veronica ha anche una sorella minore. Ama l’arte, la fotografia e la musica e le piacerebbe vivere lontano dalla città.

Carolina, 30 anni

Proveniente da Verona, Carolina, 30 anni, dopo aver lasciato l’università per motivi personali, ha iniziato a lavorare come barista. È seconda di tre figli, adora i suoi fratelli maschi e ha una grande stima di sua madre. Si definisce gelosa, lunatica e “pazzerella”, è una ragazza molto sportiva e le piace stare a contatto con la gente.

Chi sono gli esperti di Matrimonio a Prima Vista Italia 9

Anche in questa nona edizione, gli esperti che vestiranno i panni di “Cupido” per le tre coppie sono Nada Loffredi, sessuologa che ha il compito di valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale, Mario Abis, sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.