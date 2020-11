Matrimonio a Prima Vista 2020 non vuole proprio finire: visti gli ottimi ascolti – e soprattutto l’investimento morale e materiale nel realizzare un’edizione in epoca Covid e con tre coppie che sono riuscite a conquistare il pubblico – è difficile riporre l’arma vincente e dare appuntamento al prossimo anno. E così continua la serie di puntate speciali che si aggiungono a quelle regular: sono già due gli ‘extra’ disponibili per questa che, lo ripetiamo, si è rivelata tra le migliori edizioni del format. Soprattutto perché con più ‘onestà’ del solito ha messo da parte tutta la retorica dello ‘straordinario sforzo scientifico’, della ‘implacabile macchina da guerra’, dell”insuperabile abilità’ di esperti e mezzi tecnologici nella formazione delle coppie. Con una percentuale di fallimento così alta, meglio smorzare i toni e limitare al massimo il riferimento alle procedure di ricerca, lasciando più spazio all’interazione tra i prescelti. Premesse diverse, risultati diversi. E migliori, nella costruzione del racconto, che così non si porta dietro un peccato originale.

Ciò detto, veniamo agli speciali.

Partiamo da Matrimonio a Prima Vista… E poi, che ci racconta cosa è successo dopo la scelta (andata in onda in chiaro martedì scorso su Real Time). Lo speciale è stato rilasciato già martedì scorso sulla piattaforma pay DPlay Plus, per cui gli abbonati hanno già potuto vedere cosa ne è stato delle tre coppie dopo il sì rinnovato e dopo la decisione del divorzio: inutile dire che ne abbiamo scritto anche noi, travolti dall’inimmaginabile che ha riguardato due delle coppie protagoniste. In ogni caso i non abbonati DPlay Plus e quanti hanno preferito non rovinarsi la sorpresa potranno seguire lo speciale Matrimonio a Prima Vista… E poi martedì 24 novembre, dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31).

Ma all’orizzonte si prefigura già un altro speciale, ovvero Matrimonio a Prima Vista – Tutta la verità, disponibile per gli abbonati già martedì 24 e in onda su Real Time in chiaro ‘solo’ martedì prossimo, 1 dicembre, sempre in prima serata. Si tratta di un vero e proprio redde rationem, di un faccia a faccia finale – che a tratti immagino come un tutti contro tutti sapendo come sono andate a finire i matrimoni – che vedrà i sei protagonisti l’un contro l’altro armati al cospetto dei tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini, che finora non ne hanno azzeccata una, o quasi, ma che si rivelano anno dopo anno sempre più rafinati esperti di casting...

Torniamo alle coppie protagoniste. Se qualcuno è riuscito a scampare il faccia a faccia durante lo speciale “… E poi” o qualcun altro si è trattenuto per fare (pure troppo) il signore ha qui una seconda (o l’ennesima, a seconda delle coppie) possibilità di dire davvero tutto ciò che pensa, ma anche di confessare come ha vissuto questa esperienza, di certo indimenticabile, e cosa porterà con sé, sperando che non abbia aggravato le proprie insicurezze verso se stessi e gli altri. Comunque sia dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere l’ultimo appuntamento con Luca, Giorgia, Gianluca, Sitara, Andrea e Nicole. Ma se NonPanic Banijay ne avesse voglia, per il prossimo anno potrebbe pensare anche a uno spin-off del tipo “Che fine hanno fatto?”, recuperando i vari protagonisti delle precedenti edizioni. Potrebbe uscirne materiale interessante.

Intanto gli appuntamenti con la quinta edizione del programma continuano: ricapitolando, questa sera, 24 novembre alle 21.20 Matrimonio a Prima Vista… E Poi e martedì 1 dicembre, alla stessa ora, Matrimonio a Prima Vista – Tutta la verità. Sempre su Real Time (DTT, 31).