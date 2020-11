Le coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 hanno preso la loro decisione: Luca e Giorgia, Nicole e Andrea, Gianluca e Sitara si sono presentati al cospetto dei tre esperti e hanno comunicato loro la loro scelta. Non tutti confermeranno il sì al buio e resteranno marito e moglie anche dopo la fine di questa quinta edizione, come è facile immaginare. Ma quel che succederà ce lo racconterà l’ultima puntata di MAPV, in onda questa sera – martedì 17 novembre – alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in streaming su DPlay. Nessuna anticipazione neanche per gli abbonati a DPlay Plus che finora hanno potuto godere in anteprima della puntata successiva a quella in onda in chiaro in tv, ma che questa volta devono aspettare la messa in onda su Real Time come tutti gli altri. Ma hanno comunque un bonus che introdurremo tra poco.

Nel frattempo noi abbiamo provato a tracciare un bilancio di questa seconda stagione targata Discovery, ma prodotta sempre da NonPanic Banijay per Discovery Italia: un bilancio positivo per casting e racconto, per misura e costruzione, che forse ha beneficiato di una certa asciuttezza dovuta al Covid soprattutto nel momento cruciale delle nozze al buio. La necessità ha portato a concentrarsi sulle coppie, anche se la sensazione è che sia un percorso già iniziato lo scorso anno e ora intrapreso con maggiore convinzione anche un po’ per necessità. Non deve essere stato affatto facile gestire la realizzazione di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia (quante settimane davvero sono passate tra le nozze e la scelta non è semplice capirlo, ma sembra meno delle 5 ‘canoniche’), ma i risultati sono positivi.

La scelta è per molti versi telefonata per chi ha seguito le storie delle tre coppie. Ma qualche sorpresa può sempre capitare (?). L’appuntamento con la scelta è per questa sera, martedì 17 novembre, alle 21.20 su Real Time (DTT, 31).