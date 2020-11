Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 conclude la sua complessa edizione martedì 17 novembre con la puntata in onda dalle 21.25 su Real Time (DTT, 31). La prima parte è dedicata al racconto delle ultime ore di convivenza delle tre coppie (ed è già disponibile on demand su Dplay Plus), mentre la seconda, dedicata al momento della decisione finale al cospetto dei tre esperti, Mario Abis, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi, è ancora top secret. Sappiate, però, che la prima coppia che dovrà far sapere cosa intende fare del proprio futuro sarà quella composta da Luca e Giorgia e sembra scontato il sì alla prosecuzione delle nozze per tutto quello che si è visto in queste puntate. La loro unione è, a ora, il miglior risultato ottenuto dagli esperti in cinque stagioni realizzate.

Con gli esperti meno protagonisti di quanto non siano stati nel passato e un racconto meno forzato sulle coppie protagoniste, MAPV 2020 si rivela una delle migliori stagioni di questo format in Italia. Diciamo che il trasferimento su Real Time ha fatto bene al programma: l’anno scorso è stato decisamente premiante il cast, con sei personaggi di spiccata personalità che sebbene abbiano delineato il loro percorso fin dalle primissime battute ha finito per coinvolgere gli spettatori, anche oltre il programma grazie alla massiccia attività social di alcuni dei suoi protagonisti, tra tutti Marco Rompietti. E la reunion effervescente della scorsa edizione, insieme al faccia a faccia tra Ambra e Marco in quella difficile notte, resta uno dei momenti più iconici dell’intera versione italiana (Quel “E chi, Ambra, FRA’ CAXXO DA VELLETRI?” resta tra i momenti migliori del programma, fin dal suo esordio).

Questo Matrimonio a prima vista Italia 2020, invece, è stato forse più equilibrato e più misurato nel racconto delle dinamiche di coppia rispetto al passato: la composizione del cast ha ‘garantito’ una coppia solida, una coppia sbilanciata e altalenante (Nicole e Andrea, dalla direzione chiarissima fin dall’esordio e davvero esemplare per individuare gli atteggiamenti e le motivazioni dei concorrenti verso il programma e verso la propria vita) e poi la coppia ‘estrema’, la vera protagonista, quella composta da Sitara e Gianluca, che meriterebbe uno spin-off a parte. Sembrerebbe una versione più ‘strong’ di Ambra e Marco per quella tendenza della sposa a non voler dare ascolto al partner e a non mettersi in discussione e per quell’atteggiamento dello sposo votato al tentativo estremo di evitare guerre e portare a casa un risultato. Con Sitara e Gianluca, però, siamo a un upgrade notevole, più maturo per certi versi, che mette sul piano del racconto irrisolti individuali e dinamiche tossiche che potrebbero essere oggetto di approfondimenti ad hoc. Sogno un’analisi dettagliata, lite per lite, degli irrisolti di ciascuno e dei problemi di coppia, con tanto di partecipazione del pubblico a casa: potrebbero essere perfetti per un SuperQuark sulle vicende di coppia, soprattutto per l’analisi della conversazione. Una tesi di laurea in pragmatica e retorica con un bel corpus composto dalle ‘conversazioni’ di Sitara e Gianluca non sarebbe da disdegnare.

Detto questo, sembra semplice anticipare due divorzi e un solo matrimonio confermato. Del resto Luca e Giorgia stanno già arredando la casetta ‘ricavata’ dal B&B messo a disposizione dal boss dello sposo, mentre sembra davvero impossibile che Sitara e Gianluca scelgano di continuare questa avventura insieme. E se Andrea e Nicole confermassero un sì, la sensazione è che non durerebbe a lungo… [E ricordiamo che anche Luca e Cecilia, unica coppia ad aver confermato le nozze alla fine della precedente edizione non sta più insieme…].

L’appuntamento con la scelta delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 è quindi per martedì 17 novembre 2020 alle 21.25 su Real Time.