Matilde Zarcone: chi è la mamma di Rebecca Staffelli del Grande Fratello 2023

Tra le presenze fisse del ‘Grande Fratello 2023‘, Rebecca Staffelli, durante la diretta in prima serata, si occupa dello spazio dedicato ai social raccogliendo il meglio (ed il peggio) di quello che gli internauti pensano degli inquilini del loft di Cinecittà. Oltre al papà famoso, Valerio (tapiroforo ufficiale di ‘Striscia La Notizia’), Rebecca ha anche una mamma famosa, Matilde Zarcone che, per molti anni, ha lavorato nel mondo dello spettacolo.

Conosciamola meglio:

Chi è Matilde Zarcone, mamma di Rebecca Staffelli? Età, lavoro, Instagram

Matilde, ad inizio degli anni ’90, è stata una delle vallette storiche della ‘Buona domenica’ condotta da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. E’ sposata da oltre 25 anni con il marito. Quattro anni fa, infatti, la coppia ha festeggiato le nozze d’argento. Dal loro amore, oltre Rebecca, è nato Riccardo che ha 27 anni.

“Non esistono parole per descriverla.

Lei è UNICA!”

Dopo aver sposato Staffelli, la Zarcone ha deciso di abbandonare le luci della ribalta per dedicarsi completamente alla famiglia. Non esistono, ad oggi, foto o social personali. Le uniche (e rare) foto disponibili sono state postate dal consorte e dai figli sui rispettivi account Instagram.

“Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni. Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più” (Intervista Chi, luglio 2019).

Marito e moglie si sono conosciuti, quasi per caso, ad una festa organizzata dall’ex calciatore, Nicola Berti. L’iniziale amicizia, dopo un periodo di rodaggio, si è trasformato in un amore che dura nel tempo.