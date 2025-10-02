Matilde Fazio: età, genitori, dove vive, studi e lavoro. Tutto sull’allieva di Amici

Chi è Matilde Fazio, la nuova promessa da poco entrata nel cast dell’ultima stagione di Amici di Maria de Filippi.

Alcune giovani promesse conquistano l’attenzione non solo per le abilità artistiche, ma anche per la determinazione con cui inseguono i loro sogni. Tra queste, Matilde Fazio emerge come un esempio di talento e versatilità, pronta a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Matilde Sofia Fazio, ha appena 17 anni, ma il suo percorso artistico è già ricco di tappe importanti e Amici è solo l’ultimo dei sui traguardi. Il suo profilo Instagram conta già alcune migliaia di follower, ma la partecipazione al talent show promette di far crescere rapidamente la sua notorietà.

Matilde Fazio, la nuova ballerina di Amici

Originaria di Erice, in provincia di Trapani, vive ormai a Roma da cinque anni per dedicarsi completamente alla danza e alla recitazione. La formazione di Matilde è intensa e variegata, sin da bambina ha studiato danza e recitazione in scuole e accademie prestigiose.

Dall’Accademia di Danza Daf, all’Accademia Art Village per finire poi alla Daf International Dance Academy, dove è stata diretta da Mauro Astolfi. Questo percorso le ha permesso di sviluppare competenze tecniche e artistiche solide, rendendola una ballerina completa e un’attrice versatile, dando diverse prove di sé.

La carriera cinematografica di Matilde è iniziata già da giovanissima, nel 2015, quando ha esordito nel film “Uno per tutti” di Mimmo Calopresti. Successivamente a preso parte a produzioni come “Di padre in figlio”, “I pionieri” e “Storia di una famiglia perbene”, come co-protagonista.

Anche in televisione la giovane artista ha lasciato il segno, recitando in serie come “La mafia uccide solo d’estate” e nella serie “Anna”. Il suo ingresso nella scuola di Amici è quindi stato il risultato di un percorso attento e costante, con un obiettivo sempre chiaro.

Scelta da Veronica Peparini, Matilde ha superato i casting distinguendosi per talento, precisione tecnica e capacità espressiva, con doti davvero uniche. Ma oltre alle competenze artistiche, ciò che colpisce di Matilde è soprattutto la maturità con cui ha affrontato finora il suo percorso.

Nonostante la giovane età, mostra consapevolezza, determinazione e un approccio professionale che le permette di affrontare con sicurezza palcoscenici e set cinematografici. Un mix di talento e disciplina la rende un’artista promettente, capace di conquistare il pubblico e di farsi notare anche in contesti altamente competitivi.

La sua storia racconta come dedizione, studio e amore per l’arte possano trasformare un sogno in realtà, offrendo un esempio di talento e perseveranza. La sua partecipazione al talent show non è solo un’opportunità per farsi conoscere, ma un nuovo capitolo di un percorso che promette grandi sorprese.