Masterchef, malore improvviso. Cala il gelo in studio: lacrime e tensione. Cosa è successo
L’ultima putata di MasterChef Italia 15 è stata ad alta tensione, con la prova di pasticceria di Iginio e Debora Massari e la prova in esterna a Cagliari che hanno portato alle eliminazioni di due concorrenti
L’ottava puntata di MasterChef Italia ha alzato ulteriormente l’asticella della competizione, regalando al pubblico una serata ricca di colpi di scena, tensione e verdetti inaspettati. Il celebre cooking show, andato in onda in prima serata su Sky, ha confermato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e tenere incollati allo schermo gli spettatori.
Nel corso dell’ultimo appuntamento, le prove si sono fatte più complesse e il livello di difficoltà è salito notevolmente, mettendo a dura prova tecnica, creatività e sangue freddo degli aspiranti chef. Tra sfide serrate, giudizi severi e piatti che hanno diviso la Masterclass, la puntata si è conclusa con un doppio colpo al cuore: due concorrenti hanno dovuto abbandonare la cucina, lasciando la gara in modo definitivo.
Le eliminazioni inaspettate, il malore e il crollo di Irene
La gara è entrata subito nel vivo con una prova di pasticceria ad altissima difficoltà, sotto lo sguardo attento di due autentiche istituzioni del settore: Iginio Massari e Debora Massari (figlia del famoso maestro pasticciere)
Ai concorrenti è stato chiesto di replicare con precisione assoluta un dolce complesso, dove ogni errore, anche minimo, sarebbe stato fatale. A pagare il prezzo più alto è stata Iolanda: la sua torta non ha convinto i giudici e, di fronte a una crema risultata cruda, i due maestri non hanno avuto esitazioni. Il suo percorso a MasterChef si è interrotto lì, senza possibilità di appello.
Superato il primo scoglio, l’attenzione si è spostata sulla prova in esterna a Cagliari, uno dei momenti sempre più attesi del programma. A guidare le brigate sono stati Teo e Carlotta, vincitori della Mystery Box, chiamati a dimostrare non solo talento culinario ma anche capacità di leadership. Al termine del servizio, però, è stata la squadra di Teo a finire in difficoltà, conquistando un posto diretto al temutissimo Pressure Test.
Proprio durante la prova in esterna non sono mancati momenti di forte tensione emotiva. Carlotta, travolta dalla pressione e dall’adrenalina del ruolo di capitana, ha accusato un momento di cedimento ed è stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla cucina per riprendersi.
Il Pressure Test finale, affidato allo chef Cesare Battisti, ha rappresentato l’ultimo banco di prova per i concorrenti in bilico. Qui a cedere è stata Irene, che non è riuscita a gestire la pressione né a portare a termine un piatto all’altezza delle aspettative. Visibilmente provata, la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo personale, spiegando ai giudici di avere la mente altrove a causa di problemi familiari: “Ho la testa da un’altra parte”, ha ammesso tra le lacrime. Una sincerità che, però, non è bastata a evitarle l’eliminazione.