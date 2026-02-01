L’ultima putata di MasterChef Italia 15 è stata ad alta tensione, con la prova di pasticceria di Iginio e Debora Massari e la prova in esterna a Cagliari che hanno portato alle eliminazioni di due concorrenti

Masterchef, malore improvviso. Cala il gelo in studio: lacrime e tensione. Cosa è successo

L’ottava puntata di MasterChef Italia ha alzato ulteriormente l’asticella della competizione, regalando al pubblico una serata ricca di colpi di scena, tensione e verdetti inaspettati. Il celebre cooking show, andato in onda in prima serata su Sky, ha confermato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e tenere incollati allo schermo gli spettatori.

Nel corso dell’ultimo appuntamento, le prove si sono fatte più complesse e il livello di difficoltà è salito notevolmente, mettendo a dura prova tecnica, creatività e sangue freddo degli aspiranti chef. Tra sfide serrate, giudizi severi e piatti che hanno diviso la Masterclass, la puntata si è conclusa con un doppio colpo al cuore: due concorrenti hanno dovuto abbandonare la cucina, lasciando la gara in modo definitivo.

Le eliminazioni inaspettate, il malore e il crollo di Irene

La gara è entrata subito nel vivo con una prova di pasticceria ad altissima difficoltà, sotto lo sguardo attento di due autentiche istituzioni del settore: Iginio Massari e Debora Massari (figlia del famoso maestro pasticciere)

Ai concorrenti è stato chiesto di replicare con precisione assoluta un dolce complesso, dove ogni errore, anche minimo, sarebbe stato fatale. A pagare il prezzo più alto è stata Iolanda: la sua torta non ha convinto i giudici e, di fronte a una crema risultata cruda, i due maestri non hanno avuto esitazioni. Il suo percorso a MasterChef si è interrotto lì, senza possibilità di appello.

Superato il primo scoglio, l’attenzione si è spostata sulla prova in esterna a Cagliari, uno dei momenti sempre più attesi del programma. A guidare le brigate sono stati Teo e Carlotta, vincitori della Mystery Box, chiamati a dimostrare non solo talento culinario ma anche capacità di leadership. Al termine del servizio, però, è stata la squadra di Teo a finire in difficoltà, conquistando un posto diretto al temutissimo Pressure Test.

Proprio durante la prova in esterna non sono mancati momenti di forte tensione emotiva. Carlotta, travolta dalla pressione e dall’adrenalina del ruolo di capitana, ha accusato un momento di cedimento ed è stata costretta ad allontanarsi temporaneamente dalla cucina per riprendersi.

Il Pressure Test finale, affidato allo chef Cesare Battisti, ha rappresentato l’ultimo banco di prova per i concorrenti in bilico. Qui a cedere è stata Irene, che non è riuscita a gestire la pressione né a portare a termine un piatto all’altezza delle aspettative. Visibilmente provata, la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo personale, spiegando ai giudici di avere la mente altrove a causa di problemi familiari: “Ho la testa da un’altra parte”, ha ammesso tra le lacrime. Una sincerità che, però, non è bastata a evitarle l’eliminazione.