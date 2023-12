Questa sera, al Grande Fratello 2023, si è affrontare il caso di Massimiliano Varrese, al centro delle sue parole spesso fuori luogo e pesanti nei confronti di Beatrice, come riportato da Alfonso Signorini a inizio puntata. Si è dovuto aspettare fino alle 23.30 – dopo canti, balli e sorprese – per capire cosa sarebbe accaduto nei confronti del concorrente.

“Dopo 97 giorni il suo rapporto con Beatrice è ai minimi termini. Dopo il reset la situazione è andata sempre più peggiorando spesso per il comportamento irrispettoso nei confronti di Beatrice. Vogliamo chiarire con lui una volta per tutte per fargli capire quello che potrebbe essere il suo futuro all’interno della casa”

Massimiliano Varrese viene chiamato in Mistery Room. Gli viene mostrato cosa succede fuori dalla casa con le polemiche nei suoi confronti.

“Qualsiasi comportamento fastidioso nei confronti di una donna con un atteggiamento irritante diventa un caso nazionale” aggiunge Signorini, prima di mostrare alcuni titoli di articoli su di lui. Poi gli chiede da dove arrivi questo atteggiamento:

“Sono una persona che si è sempre messa in discussione. Sono una persona passionale, fisica, focosa, ma in questo non c’è mai stata l’intenzione di nuocere a qualcuno. Posso avere questa irruenza fine a se stessa. Mi rendo conto che forse ho preso troppo su di me il voler difendere il gruppo sotto stress. Non giustifico questi atteggiamenti fisici o gli occhi che mi vengono detti inquietanti…”

Varrese vede una clip con alcuni esempi di quanto accaduto. Giustifica una metafora sulla mantide religiosa riferito alla Luzzi (con il gesto mimato dall’attore) e ammette che non sia qualcosa di bello (“Chiedo scusa a tutti”). In un altro momento dice “Fai bene ad abbassare la testa” parlando con l’attrice. Lui prende parola:

“So che può essere interpretato come dici, me ne scuso pubblicamente. Non c’è stata intenzione di nuocere a Beatrice. A volte la mia postura è da carabiniere… me lo dicono, scherzando. Devo lavorare su questo aspetto, vedo un atteggiamento non bello, è più una recita che un atteggiamento…”

Il conduttore lo invita a riflettere e cambiare marcia. In un’altra scena dice “Ci urin0 sopra”. E lui chiede ancora scusa a tutti.

“Mi rendo conto che non è il messaggio che voglio portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene, ho confuso l’attore dalla realtà”

“Alla prossima che fai così sei fuori dal gioco e sei squalificato, te lo dico” lo ammonisce Alfonso Signorini.

Varrese ne prende atto e promette di mettersi a lavorare su questo suo aspetto.

Beatrice Luzzi interviene, chiamata in causa:

“Ci tengo ad andare d’accordo con Massimiliano, ho provato vari modi ma lui è molto altalenante come umore nei miei confronti. Mi ferisce tanto, mi scuote. Io non rispondo e sto male una giornata intera. Non sono mai riuscita a capire cosa, di me, lo porta ad essere così contraddittorio e pressante”

“Ho investito 20 minuti del programma, non fare mai che siano buttati via perché ti squalifico sull’istante” è l’avvertimento finale, ripetuto, dal conduttore.

Infine, un abbraccio tra Varrese e Luzzi. Sarà la volta buona?