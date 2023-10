Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese: la lettera dell’ex compagna e il disegno della figlia

Non solo liaison amorose per Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Nel corso, infatti, dell’ultima puntata l’attore e ballerino ha ricevuto un’inaspettata lettera, quella dell’ex compagna Valentina, la madre di sua figlia Mia. “Devi sapere che qualcuno ha voluto dirti qualcosa fuori dalla Casa” ha introdotto la lettera Alfonso Signorini da studio.

“Io ti conosco Massimiliano e so leggere cosa c’è dietro i tuoi silenzi, alle tue arrabbiature, ai tuoi sorrisi, perché non è sempre facile capirti per chi non ti conosce e si limita alle apparenze. Ma io ti vedo, so quanto ti manca tua figlia, so quanta paura ti faceva allontanarti da lei” spiega Valentina.

“Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto è fortunata Mia ad averti. Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo: anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco. Sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo: abbiamo provato in ogni modo a resistere perché lo dovevamo al grande amore che ha portato alla nascita di nostra figlia, ma siamo stati in grado di non accanirci quando abbiamo capito che era la scelta migliore per la serenità di tutti e tre. Perché, anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamare ancora famiglia. Questa è la nostra conquista” prosegue l’ex compagna del concorrente di questa edizione del Grande Fratello.

“Mia sta benissimo: la scuola va alla grande. Salta, canta, suona, chiacchiera senza sosta. Ogni giorno ti manda il buongiorno e la buonanotte e ti dedica un sacco di disegni. Uno te lo racconto: ci siamo noi tre per mano, al centro però non c’è lei come al solito, ma ci sei tu. È la dimostrazione che sei sempre al centro dei suoi pensieri perché il vostro legame è unico. Stai sereno e non fare il capricorno capoccione e lo so che in una casa piena di donne scorpione come me ti esce ancora di più. Noi vogliamo vederti ballare, ridere, cantare, imitare Verdone, giocare” conclude Valentina la sua lettera non prima di mettere in guardia Massimiliano:

Ricorda però che, anche se il Grande Fratello è un gioco, stare in una bolla può fare perdere la bussola e ci si può trovare a perdere di vista le cose importanti. Mi raccomando: non perdere di vista quello che sei. Mia è la tua bussola.

La lettera è inaspettata per Varrese che si commuove. “Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore. […] Esistono ex fidanzate, ex compagne, ma non si può essere ex genitori. Faccio i complimenti a me e Valentina perché abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia” ha detto l’inquilino del Grande Fratello.

Aprendo poi la busta presa in confessionale, Massimiliano Varrese ha trovato un disegno fatto dalla figlia Mia. “Mia ogni giorno ci insegna cos’è l’amore, quali sono i valori. Devo dire che in questo momento lei è la mia maestra di vita” ha concluso il gieffino.