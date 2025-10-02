Massimiliano Rosolino: età, le figlie, la moglie Natalia Titova, dove vive

Dall’oro olimpico alle luci della televisione: Massimiliano Rosolino è un volto amato anche del piccolo schermo. L’amore con Natalia Titova ha fatto sognare il pubblico.

Il suo nome è simbolo di successo sportivo, essendo Massimiliano Rosolino, un ex campione olimpico, ma che ha saputo trasformare la sua carriera come nuotatore in un percorso ricco di esperienze nel mondo dello spettacolo e della televisione. Il suo volto ormai familiare sia agli appassionati di nuoto sia ai telespettatori.

Rosolino non è solo l’atleta che ha fatto sognare con le sue medaglie: è anche un uomo che ha saputo costruire una famiglia solida e coltivare relazioni importanti lontano dai riflettori. La sua vita privata, che tende a proteggere dai media, non è meno interessante visto che racconta un grande amore, figli e scelte di vita che riflettono la stessa disciplina e passione che lo hanno caratterizzato in vasca.

Ma chi è Massimiliano Rosolino al di fuori dello sport? Qual è il suo percorso personale, dove vive e quali sono i progetti che lo tengono impegnato oggi?

Dalle prime bracciate al successo mondiale, fino all’approdo in TV

Massimiliano Edgar Rosolino nasce l’11 luglio 1978 a Napoli, figlio di un padre italiano e di una madre australiana. Ultimogenito di tre fratelli, trascorre i primi anni tra Italia e Australia, dove la famiglia si trasferisce per un breve periodo. Fin da bambino mostra una naturale inclinazione per il nuoto: a sei anni torna in Italia e inizia a nuotare seriamente, dimostrando un talento fuori dal comune.

Nel 1994, ancora adolescente, partecipa ai campionati europei giovanili conquistando subito medaglie significative, tra cui l’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero e l’argento nei 200 metri stile libero. L’anno successivo debutta ai campionati assoluti, segnando l’inizio di una carriera che lo porterà a disputare quattro edizioni dei Giochi Olimpici e a diventare uno dei nuotatori più vincenti nella storia italiana.

Il 2000 rappresenta l’apice della carriera sportiva di Rosolino: alle Olimpiadi di Sydney vince l’oro nei 200 metri misti, un argento nei 400 metri stile libero e un bronzo nei 200 metri stile libero, confermandosi campione anche nei successivi campionati mondiali e europei. Con quattordici titoli europei e sessanta medaglie tra Olimpiadi, mondiali ed europei, Rosolino sicuramente lascia un segno indelebile nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Dopo il ritiro dal nuoto agonistico, avvenuto ufficialmente nel 2009, Massimiliano non ha abbandonato la ribalta, ma ha saputo reinventarsi nel mondo televisivo. Ha partecipato come concorrente e ospite a numerosi programmi, tra cui Ballando con le stelle, Pechino Express, Ninja Warrior Italia, Chef in campo, L’isola dei famosi, Soliti Ignoti e Avanti un Altro!.

Tuttavia è stato proprio Ballando con le Stelle, show a cui ha partecipato nel 2006 a cambiare la sua vita. E quest’anno vi ha fatto ritorno, entrando nel cast come inviato, prendendo il posto di Paolo Belli e confermando la sua capacità di rimanere rilevante anche lontano dallo sport competitivo.

La vita sentimentale e la famiglia

Dopo una relazione con la conduttrice Roberta Capua tra il 2003 e il 2005, come già detto la svolta arriva nel 2006, durante la partecipazione a Ballando con le stelle. Qui incontra la ballerina professionista Natalia Titova, ed è amore a prima vista. “Lui è il classico napoletano scherzoso e questo porta leggerezza nella nostra vita. Io sono russa, più inquadrata, ma negli anni ho imparato un po’ a sciogliermi e ora mi sento un po’ romana. Poi, siamo spesso via per lavoro e quindi ci vediamo poco. Forse anche questo aiuta” Ha dichiarato la ballerina in un’intervista a Fan Page.

La coppia ha avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, cresciute in un ambiente che unisce la passione per lo sport, la cultura e l’arte del movimento. “Sofia e Vittoria hanno scelto la strada di papà. Sono felici di nuotare e sono anche molto brave. Per Vittoria, oltretutto, il nuoto è ancora un gioco e, prenderlo in questo modo, le permette di ottenere ottimi risultati senza troppo impegno mentale. Quindi, chissà, magari un giorno arriverà a Ballando in veste di campionessa di nuoto e magari conoscerà un ballerino russo…” Ha aggiunto.

La famiglia, riservata ma molto unita, è spesso protagonista dei social media, dove Rosolino condivide momenti di quotidianità senza mai oltrepassare il confine della privacy.L’ex nuotatore ha sempre sottolineato l’importanza della famiglia e della stabilità affettiva nella sua vita: “Credo che la famiglia formi i semi di un individuo” Ha affermato l’ex campione olimpico.” Oggi Massimiliano Rosolino vive con i suoi cari a Roma, città che gli consente di conciliare impegni televisivi e vita privata.