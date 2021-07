Non due, ma ben tre scomparse, questa settimana, per il duo protagonista di Masantonio-Sezione scomparsi, la serie tv di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Davide Iacopini che torna con la quarta puntata, in onda questa sera, venerdì 16 luglio 2021, alle 21:20.

Tre casi, due dei quali sembrano essere collegati tra di loro: prima di capire come, però, Masantonio (Preziosi) e Riva (Iacopini) dovranno indagare non poco. In questa puntata, inoltre, scopriremo qualcosa di più della vita privata di Riva, e vedremo come guest-star anche Giovanni Crozza Signoris, giovane attore formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e che, come si evince dal cognome, è figlio di Maurizio Crozza e Carla Signoris.

Cosa succede nella quarta puntata di Masantonio?

Nel primo episodio, Riva vuole far incontrare alla figlia Martina Hector Garnera (Luis Gnecco), un suo vecchio mito nonché ex giocatore della Sampdoria, controverso e discusso. L’atleta è in città per ritirare un’onorificenza, ma scompare nel nulla.

Masantonio, invece, è alle prese con Margherita (Gisella Burinato), amica di De Prà (Bebo Storti) e rappresentante della Genova bene, malata di Alzheimer: per il protagonista, rintracciarla tramite il suo metodo è più difficile a causa della malattia della donna. Mentre Riva affronta un difficile dolore, Masantonio si rende conto che i due casi potrebbero essere legati, e che Garnera, non del tutto nuovo al mondo del crimine potrebbe diventare una minaccia per Margherita.

Nel secondo episodio, invece, Masantonio e Riva indagano sulla scomparsa di Luca (Giovanni Crozza Signoris), un ragazzo cresciuto in una casa-famiglia e con un passato problematico, un caso a cui si avvicina grazie al rapporto con la nipote Tina (Virginia Campolucci). Il giovane sembra aver messo la testa a porto grazie alla fidanzata Fatima ed alla sua famiglia musulmana, che l’ha accolto in casa con affetto, al punto che Luca ha deciso di convertirsi.

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio-Sezione scomparsi in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo.