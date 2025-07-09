Martina Colombari e Costacurta, le rivelazioni sul figlio Achille

L’ex calciatore ha fatto una confessione sul figlio, ha raccontato il periodo buio vissuto e cosa hanno fatto lui e la moglie

Martina Colombari e Billy Costacurta sono tra le più longeve coppie del mondo dello spettacolo italiano, vincitrice di Miss Italia e show girl lei e calciatore tra i più famosi di sempre lui, quando si misero assieme furono subito amati dal pubblico. Potremo dire che sono stati tra i primi a dare il via a quel binomio calciatore-donna dello spettacolo. Sposatisi nel 2004, pochi mesi dopo hanno avuto il loro unico figlio, Achille.

Oggi 20enne, qualche tempo fa è finito al centro dell’attenzione mediatica per alcune difficoltà vissute ed esternazioni, fatte a mezzo social, che rimbalzarono un po’ ovunque. Tutti ricorderanno la sua partecipazione a Pechino Express in compagnia della madre, nonostante ciò pare che abbia sofferto di alcuni disagi. A confessare il periodo buio vissuto dalla sua famiglia è stato Billy Costacurta, che in un’intervista ha spiegato cosa è accaduto al figlio.

Quali problemi ha avuto Achille Costacurta

In un’intervista a Il Giornale l’ex calciatore ha parlato per la prima volta dei disagi vissuti dal figlio Achille Costacurta. Che il ragazzo avesse avuto qualche problema era stato reso noto già tempo fa, ma adesso il padre ha voluto raccontare cosa gli è accaduto. Sembra che il figlio dell’ex calciatore e della Colombari abbia attraversato diverse difficoltà per le quali ha dovuto affrontare anche un periodo di riabilitazione.

Avrebbe sofferto di alcune dipendenze che ha dovuto combattere. “Ha sofferto tanto“, ha detto l’ex calciatore al sopracitato giornale, spiegando come lui e Martina Colombari gli siano stati vicino, senza mai lasciarlo. L’ex calciatore ha parlato di “fragilità” e del fatto che adesso Achille, per fortuna, ha superato tutto. Il momento non è stato facile per nessuno e tutti e tre si sono molto aiutati.

Nel suo racconto Billy Costacurta ha voluto spendere alcune parole nei confronti della moglie e della grande forza che ha dimostrato di avere nell’aiutare il figlio in questo momento difficile. “(…) In quei giorni ho scoperto la forza incredibile di mia moglie. Marti ha una capacità di protezione del figlio pazzesca. Ho capito che la donna per certe cose è un essere superiore. Ha delle capacità incredibili(…)“. Costacurta senza mezzi termini ha confessato che senza sua moglie non sa come avrebbero fatto, lei è stata sempre forte mentre lui ha vissuto momenti terribili.

L’ex calciatore si è definitivo “un buon padre”, spiegando come se glielo avessero chiesto tempo fa, avrebbe dato una risposta diversa. Ora che il peggio sembra essere passato e Achille è uscito da questo momento così buio, la famiglia è nuovamente unitissima. Del resto l’amore della Colombari con Costacurta dura ormai da 21 anni, senza negarlo anche loro hanno ammesso di aver avuto momenti di difficoltà e superato crisi ed è anche grazie a questo se oggi sono una coppia così unita e innamorata.