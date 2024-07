Maria Rosaria Omaggio, lanciata da Canzonissima e attrice in molti prodotti per la tv, è morta all’età di 67 anni a causa di una malattia.

L’attrice Maria Rosaria Omaggio è morta oggi, lunedì 1° luglio 2024, all’età di 67 anni, a causa di una malattia. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram.

Attiva al cinema e a teatro, anche come cantante e scrittrice, l’attrice nata a Roma di origini napoletane ha preso parte anche a molti prodotti destinati alla televisione. L’ultimo in ordine di tempo fu Sabato, domenica e lunedì, film tv tratto dall’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, andata in onda su Rai 1 a dicembre 2021.

Negli anni 2000, invece, recitò nella miniserie di Rai 2 del 2001, Donne di mafia, nella quinta stagione di Don Matteo, andata in onda su Rai 1 nel 2006, e nel film tv di Rai 1, A fari spenti nella notte.

Nei primi anni ’90, precisamente nel 1992, invece, prese parte ad Edera che, all’epoca, fu pubblicizzata come la prima telenovela italiana e che andò in onda su Canale 5. Per la telenovela diretta da Fabrizio Costa, Maria Rosaria Omaggio interpretò il personaggio di Leona Satti.

Sempre rimanendo in tema di telenovele, l’attrice recitò anche in Micaela, produzione italo-argentina sempre nel 1992, andata in onda su Rete 4.

Nel 1996, recitò in Caro Maestro, fiction di Canale 5 con Marco Columbro, mentre nel 1998 lavorò per la sit-com Leo e Beo e per la serie Una donna per amico, in onda rispettivamente su Canale 5 e Rai 1.

Prima di passare alla carriera di attrice, però, Maria Rosaria Omaggio divenne popolare, a soli 17 anni, grazie alla partecipazione a Canzonissima, condotta da Pippo Baudo e Mita Medici.

I funerali dell’attrice si svolgeranno domani, 2 luglio, a Roma, nella parrocchia San Giuseppe al Trionfale.

Maria Rosaria Omaggio è morta: il ricordo di Rai Cultura

Rai Cultura ricorderà Maria Rosaria Omaggio, trasmettendo su Rai 5, martedì 2 luglio 2024, lo spettacolo Chiamalavita. Recital in concerto, spettacolo teatrale dedicato all’Unicef che si tenne, nel 2005, alla Sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma.

Altri protagonisti dello spettacolo sono Grazia Di Michele e i musicisti Andrea Pelusi, Filippo De Laura e Livio Matrone.