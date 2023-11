Maria Luisa Brunner: chi è la mamma di Alex Schwazer del Grande Fratello 2023

Nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello 2023’, in onda, stasera, lunedì 6 novembre 2023, Alex Schwazer, in nomination con Angelica Baraldi e Giselda Torresan, ha ricevuto la lettera dell’amatissima mamma Maria Luisa Brunner.

“Io sono molto orgogliosa di come ti comporti con i tuoi compagni di casa e le tue colleghe. Sono molto contenta per come ti alleni. Ottieni dei risultati favolosi, belli. Ti seguiamo tutti. C’è tanta gente che ti vuole molto bene, che ti segue, che fa il tipo per te perché sei una grande persona. Sei sempre stato determinato. Da bambino eri vivace. Non stavi mai fermo. Speriamo tu vada avanti. Facciamo un grande tifo. Siamo molto molto orgogliosi di te. Un grande bacione. Ciao Alex”.

C'è una persona speciale nella vita di Alex… che è sempre dalla sua parte per sostenerlo. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/HPZv5FHJlY — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2023

La risposta dell’atleta, visibilmente emozionato, non si è fatta attendere (Qui, il video completo):

“Voglio ringraziare i miei genitori perché so che danno una mano a casa. Senza di loro non sarebbe possibile fare questo percorso qua. I miei genitori mi hanno messo sempre nella condizione di inseguire i miei sogni. Mi hanno aiutato ma mai spinto a fare delle cose. Ho fatto tanti sport, allenamenti solitari. So cosa vuol dire per un genitore vedere il proprio figlio stare fuori tutto il pomeriggio. Ma non forzato a fare degli sport. Mi hanno aiutato dove potevano. Sono stati un grande esempio per come nascere il proprio figlio. Non ho mai creato problemi a loro, non credo. Avevo in testa solo il mio sport. Non ho mai chiesto una motocicletta o altre cose magari pericolose. La mia prima macchina è stata una Volkswagen Passat di terza mano. Me la sono comprata con i miei primi soldi”

Chi è Alex Schwazer del Grande Fratello 2023

Alex Schwazer è un marciatore, oro della 50 km alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Tanti i successi sportivi conseguiti, fino alle note vicissitudini per doping: la prima squalifica, di tre anni, dopo la positività durante le Olimpiadi di Londra del 2012, la seconda del 2016, dopo le Olimpiadi di Rio, di 8 anni, a cui ha fatto seguito un ricorso. Il processo lo ha scagionato, ma per la giustizia sportiva resta colpevole.

Nel 2021 ha scritto un libro sulla sua vita (Dopo il traguardo) che ha ispirato la docu-serie Il caso Alex Schwazer su Netflix. Nel 2022 ha partecipato a Pechino Express insieme al campione olimpico Bruno Fabbri. È sposato e ha due figli.