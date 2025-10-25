Maria Esposito: età, studi, dove vive, ex fidanzati famosi, il rapporto con Silvia Uras, genitori, profilo Instagram

Sofia Ricci e Maria Esposito: due nomi che viaggiano a braccetto e che riportano ad un solo volto, quello di una giovane attrice napoletana, figlia di un operaio e di una casalinga, cresciuta nei quartieri spagnoli, che grazie al ruolo con cui ha debuttato sul set, Sofia Ricci (per l’appunto) delle celebre serie televisiva di Mare Fuori, ha trovato la grande popolarità nazionale. Oltre ad incarnare oggi una delle giovani attrici italiane più promettenti della sua generazione e nonostante la giovane età, Maria Esposito ha già saputo costruire un percorso professionale solido, dimostrando una grande determinazione.

Dietro il successo televisivo, però, si cela una storia personale intensa e ricca di sfumature. La vita privata della giovane attrice, tra legami sentimentali, amicizie importanti e la passione per la recitazione, ha spesso alimentato curiosità e gossip, ma Maria è sempre riuscita a gestire l’esposizione mediatica con eleganza e discrezione. La sua capacità di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata è uno degli elementi che la rendono particolarmente ammirata dai fan.

Origini e formazione

Maria Esposito è nata il 10 novembre 2003 a Napoli, dove coltiva un grande passione per le arti. Fin da bambina dimostra un interesse per la recitazione, e comincia a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Per affinare le proprie competenze, Maria decide di iscriversi all’ARENA – Accademia di Recitazione di Napoli, dove studia tecnica e interpretazione. La formazione le consente di approcciarsi al set con sicurezza e di affrontare ruoli complessi, come quello che l’ha resa famosa. Nel 2021 debutta professionalmente con la serie Mare fuori, inizialmente come guest star, e già l’anno successivo diventa parte integrante del cast principale, interpretando Rosa Ricci, sorella minore di Pietro e Ciro.

La carriera di Maria non si limita alla televisione. Nel 2023 prende parte al progetto Mare fuori – Il Musical, portando sul palcoscenico la stessa intensità che il pubblico aveva imparato a conoscere sul piccolo schermo. Successivamente sale sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme ai colleghi della serie, un’occasione che le permette di farsi apprezzare anche dal pubblico della musica e dello spettacolo in generale.

Vita privata: amori e amicizie

La vita sentimentale di Maria Esposito è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Sul set di Mare fuori, nel 2021, nasce il legame con Antonio Orefice, collega napoletano. La storia d’amore con Orefice dura fino al maggio 2023, lasciando spazio a nuove relazioni e amicizie. Ma non mancano i pettegolezzi: nell’estate 2024, alcune indiscrezioni parlano di una presunta relazione con il cantante Geolier – a causa della loro collaborazione per il videoclip del pezzo sanremese I p’ me, tu p’ te – prontamente smentita dallo stesso artista, che ha definito il rapporto con l’attrice “fraterno”.

Un capitolo importante della sua vita è il rapporto con Silvia Uras, cantautrice e compagna di progetti artistici. La loro collaborazione ha avuto momenti intensi, come la creazione della colonna sonora per il film prequel “Io sono Rosa Ricci“, al cinema dal 30 ottobre. “Lavorare con Silvia è stato bellissimo. Quando ha scritto la canzone per il film eravamo in vacanza, stavamo andando al mare, completamente distaccate da tutto. A un certo punto lei ha messo la base e ha cominciato a scrivere, mentre io le dicevo: ‘Silvia, stiamo in vacanza!’. Ma lei è andata dritta, e mi ha seguita dall’inizio alla fine. In questo film c’è stata sempre, per tutto.” Ha dichiarato in un’intervista. Le due artiste si sono presentate insieme sul red carpet al Festival del Cinema di Roma, alimentando illazioni sul loro rapporto.

“Silvia è una delle persone più importanti della mia vita da quattro anni a questa parte. Credo sia normale che si crei del gossip attorno a noi, ma io lascio intendere e volere quello che vogliono le persone. Perché se stiamo insieme o non stiamo insieme, non cambia niente: siamo una bella cosa.” Ha puntualizzato Maria Esposito.

Altre esperienze

Oltre a Mare fuori, Maria Esposito – che ha un profilo Instagram con 1,2 milioni di follower – ha ampliato il proprio repertorio con ospitate televisive, videoclip musicali e performance di danza. Nel 2023 partecipa al programma Ballando con le stelle, dimostrando grande versatilità anche nella danza. Nel 2024 interpreta la protagonista del videoclip del rapper Geolier e appare in programmi come Amici di Maria De Filippi e Verissimo, consolidando la propria presenza mediatica.

Non solo televisione e musica: Maria esordisce anche come scrittrice con il libro Una luce tra i vicoli, pubblicato nel 2024, in cui racconta la propria storia e le sfide affrontate nel mondo dello spettacolo. Inoltre, diventa testimonial di importanti brand come Brosway e Ghd Italia, apparendo in campagne pubblicitarie e manifestando uno stile personale e riconoscibile.

La giovane attrice è apparsa sulle copertine di Cosmopolitan e Vanity Fair, confermando il suo status di star emergente del panorama italiano. I suoi tatuaggi, visibili e significativi, riflettono la passione per l’arte e la volontà di esprimere se stessa.. Con il ruolo di Rosa Ricci, Maria ha conquistato il pubblico e costruito un’identità artistica forte e riconoscibile, senza mai perdere il contatto con la propria umanità. L’attrice a marzo del 2025 si è trasferita a Roma per praticità professionale.