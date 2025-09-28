Maria De Filippi e Vessicchio imitano Fedez e Orietta Berti a Tu Si Que Vales: l’esibizione è virale

È tornata su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales 2025, inaugurando l’edizione con una sfida originale e divertente: la lip-sync battle tra i giudici del talent show, affiancati da ospiti d’eccezione.

Tu si Que Vales, la De Filippi pronta a tutto

Protagonisti assoluti della serata sono stati i cinque giudici – Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis – impegnati a cimentarsi in esibizioni musicali in playback. La performance più applaudita è stata quella di Maria De Filippi e Beppe Vessicchio, che hanno portato sul palco il tormentone estivo del 2021, “Mille”, conquistando il pubblico e la giuria con ironia e simpatia. La conduttrice è stata scherzosamente ribattezzata “l’usignolo di Cavriago”, mentre il maestro d’orchestra si è trasformato in rapper per l’occasione, suscitando applausi e grandi risate.

Le altre coppie hanno regalato momenti altrettanto memorabili. Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia hanno reso omaggio a Raffaella Carrà con un medley dei suoi più grandi successi. Paolo Bonolis e Simona Ventura hanno reinterpretato “Y.M.C.A.” in una versione ironica, con Bonolis travestito da Donald Trump e Ventura nei panni di “Supersimo” in stile Village People. Luciana Littizzetto, insieme a Rossella Brescia, ha animato il pubblico con “Roma-Bangkok” di Giusy Ferreri e Baby K, mentre Rudy Zerbi ha chiuso le esibizioni con un duetto su “Un nuovo bacio”, trasformando sé stesso in Gigi D’Alessio e Ilary Blasi in Anna Tatangelo.

La puntata di debutto conferma ancora una volta la formula vincente di Tu si que vales, capace di mescolare talento, musica e comicità, offrendo uno spettacolo coinvolgente e irresistibile per il pubblico italiano.