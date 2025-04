Maria Corleone 2, quando inizia la serie: la trama della prima puntata

Quando inizia Maria Corleone 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della seguitissima fiction Mediaset.La stagione della fiction non è ancora finita. Mediaset, infatti, punta sulle serie italiane e, dopo il successo della prima stagione, sta per trasmettere la seconda stagione di Maria Corleone. La prima puntata andrà in onda martedì 29

La stagione della fiction non è ancora finita. Mediaset, infatti, punta sulle serie italiane e, dopo il successo della prima stagione, sta per trasmettere la seconda stagione di Maria Corleone. La prima puntata andrà in onda martedì 29 aprile. La fiction racconta la storia di una giovane stilista, cresciuta in una famiglia mafiosa che, per realizzare il suo sogno professionale, si trasferisce da Palermo a Milano. Rientrata nella sua città natale in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori, viene coinvolta in un attentato mafioso durante il quale viene ucciso il fratello gemello Giovanni.

Un evento che sconvolge totalmente Maria che decide di restare in città e iniziare a collaborare con i boss mafiosi per difendere l’onore della sua città mettendo in pericolo la vita di suo figlio Giovannino e del suo compagno, il procuratore Luca Spada.

Maria Corleone 2: la trama e la data della prima puntata

Maria Corleone 2 sta per tornare. La prima puntata della seconda stagione andrà in onda martedì 29 aprile, in prima serata su canale 2. La prima stagione si era conclusa, Luca Spada e Maria Corleone sono riusciti a salvare il piccolo Giovannino e decidono di crescerlo insieme. Luca decide di cancellare il fascicolo su Maria che, in cambio gli rivela il luogo e il giorno in cui sarà eletto il nuovo capo dei capi.

Luca, così, sente di essere sempre più vicino alla verità e a mettere le mani su don Luciano ma quando arriva sul posto lui non è presente. Maria, dopo tutti i pericoli, decide di lasciare Palermo e tornare a Milano dove, durante l’inaugurazione del polo della moda, diventa vittima di un attentato.

Nella nuova stagione, Maria sarà alle prese alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano. La donna proverà a tagliare i ponti per ritrovare la serenità accanto a Luca ma il nome della sua famiglia pesa ancora. Maria Corleone prova ad affermarsi anche nel suo lavoro ma il passato continua ad inseguirla, a tormentarla e a metterle i bastoni tra le ruote. Nelle nuove puntate, dunque, l’erede della famiglia Corleone sarà divisa tra il legame con la sua famiglia che sembra indissolubile nonostante la sua voglia di dimenticare tutto e il desiderio di costruirsi un futuro con Luca.

L’attesa, dunque, sta per finire. Con Maria Corleone 2, i colpi di scena e le emozioni saranno davvero tanti.