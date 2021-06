Il finale di Mare of Easttown sta per andare in onda anche in Italia: proprio oggi, mercoledì 30 giugno 2021, i telespettatori di Sky Atlantic (ma anche gli abbonati di Now) potranno scoprire la verità sull’omicidio della giovane Erin McMenamin (Cailee Spaeny) su cui sta indagando la detective Mare Sheenan, magistralmente interpretata da Kate Winslet, tornata a fare tv dieci anni dopo Mildred Pierce.

La miniserie è stata creata da Brad Ingelsby che, alla luce del suo successo, ha da poco siglato con la Hbo un contratto di ben tre anni, durante i quali lavorerà a progetti destinati al canale via cavo. E chissà che tra questi non ci sia anche Mare of Easttown 2.

Diciamolo subito: il finale della prima stagione soddisfa tutti i telespettatori che hanno seguito la serie fino a questo punto, senza lasciare punti in sospeso e dando così alle storyline proposte una degna conclusione. Ma sappiamo che le vie delle serie tv sono infinite, soprattutto quelle dei polizieschi, ed una seconda stagione potrebbe essere assolutamente presa in considerazione dal network.

Per Casey Bloys, a capo dei contenuti sia della Hbo che della sua piattaforma Hbo Max, per ora si limita a dire di non sapere se la serie tornerà. “La gente crede che decisioni come questa siano prese come si faceva alla Abc negli anni Settanta”, ha detto. “E’ una decisione da prendere con Brad e Kate (che della serie è anche produttrice esecutiva, ndr). Mi affiderei a loro se mi dicessero ‘Crediamo che ci sia altro da dire, ecco cosa’. Il fatto che una serie andata bene debba avere una seconda stagione non è una decisione scontata. Parte tutto dal team creativo. Io non solo quello che si mette alla guida”.

C’è da dire che negli Stati Unitinon è semplicemente andato bene: insieme a The Undoing , è stata infatti l’unica serie tv della Hbo mai andata in onda ad aver visto crescere costantemente i propri telespettatori episodio dopo episodio. Numeri destinati a crescere con le visioni digitali e le repliche che la rete sta ancora mandando in onda.

In particolare, il record della miniserie è giunto con il finale, quando quattro milioni di telespettatori tra Hbo ed Hbo Max hanno seguito l’ultima puntata. Il finale è diventato anche l’episodio di una serie tv originale Hbo più visto sulla piattaforma streaming on demand, superando L’assistente di volo ed il già citato The Undoing.