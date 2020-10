Le storie di Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo) e degli altri giovani protagonisti di Mare Fuori giungono a conclusione. Con la sesta puntata, in onda questa sera, 28 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, si chiude infatti la prima stagione della fiction ambientata in un Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Abbiamo conosciuto non solo i due protagonisti, ma anche gli altri detenuti e le loro storie. Il finale della prima stagione ci porterà quindi anche a scoprire come cambieranno le dinamiche all’interno del penitenziario dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, con Ciro (Giacomo Giorgio) da una parte e Viola (Serena De Ferrari) dall’altra accerchiati dagli altri detenuti.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Mare Fuori

Nel primo episodio, “Fai la cosa giusta”, Paola (Carolina Crescentini) e Massimo (Carmine Recano) sono sulle tracce di Carmine, che è riuscito a fuggire dall’ospedale dove era stato ricoverato con l’aiuto di Filippo. I due hanno un’intuizione e raggiungono il porto, dove il ragazzo effettivamente si trova.

Carmine riesce a nascondersi, trovando una posizione da cui potrebbe uccidere Massimo, come gli è stato ordinato di fare dalla sua famiglia. Ma il ragazzo non vuole obbedire alle regole del clan e raggiunge Nina, la sua fidanzata in attesa di suo figlio, su una nave che potrebbe portarli all’estero.

Ciro, intanto, inizia a dubitare che sia stato davvero Pino (Ar Tem) e rubargli la droga che aveva in mente di trasferire al Nord tramite la macchina del padre di Filippo. Una breve indagine gli permette di scoprire la verità: Ciro, ora, vuole vendicarsi. Naditza (Valentina Romani) intuisce che il giovane è in pericolo e compie un gesto che da una parte permette al loro amore di raggiungere l’apice, ma dall’altra rischia di allontanarli per sempre.

Nel secondo episodio, “Vivere per morire”, Filippo viene messo in isolamento: lo raggiunge Carmine, il cui piano di fuga non va in porto. Quest’ultimo sa cosa rischiano i due ed insiste perché Filippo dica la verità, ma il giovane si rifiuta: vuole stare vicino al suo amico costi quel che costi.

Ciro, intanto, ha in mente un piano per raggiungere i due ragazzi ed ottenere la sua vendetta: riesce ad occupare la mensa, ma Massimo riesce a spostare i due ragazzi dall’isolamento. Per Ciro resta una cosa da fare: prendere in ostaggio Paola e minacciarla di ucciderla se non gli diranno dove si trovano. Massimo resiste, ma è Beppe (Vincenzo Ferrera) a cedere ed a rivelargli il nascondiglio. Ciro raggiunge così i due ragazzi: è arrivato il momento della resa dei conti.

Come vedere Mare Fuori in streaming?

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.