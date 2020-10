Alleanze, pericoli e tentativi di evasione: non è facile la vita all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli in cui è ambientata Mare Fuori, la fiction di Raidue. Lo abbiamo capito, ormai, e ne avremo una conferma nella quinta puntata, in onda questa sera, 21 ottobre 2020, alle 21:20.

Le anticipazioni della quinta puntata

Promo Mare Fuori – PT 05 "A volte mi sorprende, lo sa?" 🔥 🌊 In arrivo i nuovi episodi di #MareFuori 👉 mercoledì 21.20 #Rai2 Pubblicato da Rai2 su Domenica 18 ottobre 2020

Nel primo episodio, “Legami spezzati”, Filippo (Nicolas Maupas) ha eseguito gli ordini impartiti da Ciro (Giacomo Giorgio) mentre era fuori dall’Ipm, ma il giovane, preso dal senso di colpa ha avvertito il padre che l’auto è stata usata per il trasporto di droga.

Quando Ciro scopre che il piano non è andato a buon fine medita vendetta, ma Carmine (Massimiliano Caiazzo) proverà ad aiutare l’amico. Pino (Ar Tem), intanto, nutre un po’ di gelosia per la vicinanza tra Filippo e Ciro ed il loro rapporto.

Nel secondo episodio, “Le forme dell’amore”, tocca a Filippo dare una mano a Carmine. Il giovane deve uccidere Massimo (Carmine Recano) su ordine della sua famiglia: se non lo farà, non solo la sua vita sarà in pericolo, ma anche quella della sua fidanzata e del figlio che porta in grembo.

Filippo, però, riesce a far ricoverare Carmine in ospedale: aiutato dalla sua famiglia, gli farà poi avere dei soldi per fuggire all’estero. Ma Carmine dovrà trovare un modo per scappare dall’ospedale e sfuggire ai poliziotti che lo piantonano.

Ciro, infine, si convince che sia stato Pino a far saltare il piano: la trappola architettata da Carmine ha funzionato. Il boss, ora, vuole vendicarsi prendendo a Pino ciò che lui ha di più caro, ovvero il suo cane Tyson, che vuole uccidere.

Come vedere Mare Fuori in streaming?

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.