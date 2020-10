Sia Filippo (Nicolas Maupas) che Carmine (Massimiliano Caiazzo) si trovano davanti ad un bivio, nella quarta puntata di Mare Fuori, la fiction di Raidue ambientata in un Istituto di Pena Minorile di Napoli ed in onda questa sera, 14 ottobre 2020, alle 21:20.

Le anticipazioni della quarta puntata di Mare Fuori

Promo Mare Fuori – PT04 "Io non sono come loro" 🔥 🌊 #MareFuori torna con i nuovi episodi 👉 mercoledì 21.20 #Rai2 Pubblicato da Rai2 su Venerdì 9 ottobre 2020

Nel primo episodio di questa sera di Mare Fuori, “L’amore malvagio”, l’amicizia tra Carmine e Filippo è ai ferri corti, dopo che il primo ha cercato di tirare fuori dai guai il secondo, che non ha voluto seguire i suoi consigli. Filippo, però, che ha intanto accettato la protezione di Ciro (Giacomo Giorgio), viene a sapere che potrà incontrare la sua famiglia fuori dal penitenziario.

Edoardo (Matteo Paolillo), intanto, prova a corteggiare a modo suo Teresa durante il corso di ceramica. Gemma (Serena Codato), scopre invece il peggioramento delle condizioni della sorella, che per difenderla ha ricevuto addosso dell’acido da parte del fidanzato di lei. Carmine, invece, sa bene che deve seguire le leggi della Camorra anche se non vorrebbe ed obbedire ad Ezio: dovrà uccidere un uomo in cambio della sua vita.

Nel secondo episodio, “Conosci te stesso”, Massimo (Carmine Recano), sempre molto vicino a Carmine perché gli ricorda la sua storia, è totalmente all’oscuro di quello che deve fare il ragazzo. Filippo, intanto, vede i suoi genitori fuori dal carcere, ma deve anche fare un favore a Ciro: mettere a disposizione di alcuni amici del boss l’auto del padre per trasportare della droga al Nord.

Per convincerlo, Ciro manda una escort nella camera di albergo di Filippo: proprio quando lui sta per cedere alla tentazione, però, arriva Naditza (Valentina Romani), anche lei in permesso. Il giovane accetta l’ordine, ma poco prima di rientrare nell’Ipm ha un ripensamento. Viola (Serena De Ferrari), infine, è affascinata dalla storia di Gemma, tanto che la convince a contattare il fidanzato tramite un cellulare recuperato da Ciro.

Come vedere Mare Fuori in streaming?

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.