La vita all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli continua ad essere dura per i due protagonisti di Mare Fuori, la fiction di cui Raidue manda in onda questa sera, 7 ottobre 2020, alle 21:20, la terza puntata. Per Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), infatti, l’integrazione all’interno del gruppo non è affatto una passeggiata, così come non lo è per le ragazze della sezione femminile.

Le anticipazioni della terza puntata di Mare Fuori

Mare Fuori – Promo PT. 03 "Devi capire che qua dentro senza amici non duri" 👉 #MareFuori torna con i nuovi episodi 📌 mercoledì 21.20 #Rai2 Pubblicato da Rai2 su Domenica 4 ottobre 2020

Da qui parte il primo episodio della terza puntata di Mare Fuori, “La vendetta per guarire”, che ci porta a fare la conoscenza di Gemma (Serena Codato), una delle detenute. Gemma è finita in prigione dopo aver meditato vendetta contro il suo ragazzo, da cui subiva spesso violenze e che aveva aggredito anche sua sorella, “colpevole” di averla difesa.

Filippo, intanto, una volta rubata la lametta dal barbiere del penitenziario, pensa di potersi difendere da Pino (Ar Tem): la notizia della sparizione della lametta, però, spinge Paola (Carolina Crescentini) a sospendere tutte le attività creative. Inevitabile che il malumore inizi a diffondersi tra le celle, con molti che pensano che ad aver preso la lametta sia stato Carmine.

Quest’ultimo, invece, ha trovato una ragione per resistere dopo aver scoperto che diventerà padre, ma su di lui pende ancora la minaccia di una vendetta dei Valletta, la famiglia a cui apparteneva il giovane che ha ucciso per difendere la sua fidanzata.

Nella seconda puntata, “L’appartenenza”, mentre Edoardo (Matteo Paolillo) esce per un permesso, Filippo consegna la lametta alla Direttrice, senza dirle da chi voleva difendersi. Ciro, una volta scoperto tutto, offre a Filippo la sua protezione.

Ma Carmine lo mette in guardia: quella che Ciro gli sta offrendo è l'”appartenenza” al “sistema”, ovvero l’essere in debito per ogni favore ricevuto. Infatti, Ciro mette subito alla prova Filippo per vedere se merita la sua protezione. Gemma, infine, entra nel penitenziario, dove Viola (Serena De Ferrari) inizia a circuirla.

Come vedere Mare Fuori in streaming?

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.