Al via le celebrazioni per i 150 anni di Guglielmo Marconi. Tra le prime iniziative, ecco affiorare la serie tv Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo, di cui oggi, martedì 7 maggio 2024, alle 12:00, TvBlog segue la conferenza stampa in liveblogging.

Nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Via Mazzini a Roma intervengono Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Leonardo Ferrara, Capostruttura di Rai Fiction; Simona Ercolani, Amministratrice delegata e Direttrice Creativa di Stand by me (che ha prodotto la miniserie), il regista Lucio Pellegrini e parte del cast, con Stefano Accorsi, Ludovica Martino, Nicolas Maupas ed Alessio Vassallo.

La miniserie, in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio su Raiuno e su RaiPlay, è stata realizzata in occasione del 150º anniversario dalla nascita di Marconi (Bologna, 25 aprile 1874) e del 100° anniversario della nascita di Radio Rai (6 ottobre 1924) e miscela il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la contemporaneità della visione di Marconi e la modernità del suo personaggio.

Inventore, scienziato, imprenditore, che ha fatto la Storia in Italia e nel mondo, padre delle tecnologie che hanno cambiato la vita dell’umanità. Girata tra l’Emilia-Romagna e il Lazio, la serie vanta riprese nei luoghi reali delle vicende e in spazi iconici del patrimonio storico italiano, da Villa Griffone, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, a Palazzo Venezia, da Villa Mondragone a Villa Torlonia fino al Museo Storico della Comunicazione. Per realizzare al meglio le scene sul Panfilo Elettra, la casa-laboratorio di Guglielmo Marconi che non esiste più, è stato inoltre ricostruito in studio un modello di ben 27 metri di lunghezza.