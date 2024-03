Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello 2024 (video)

Nel corso della quarantesima puntata del ‘Grande Fratello 2024′, in onda, stasera, lunedì 4 marzo 2024, Marco Maddaloni è rientrato in casa per fare un annuncio ai suoi compagni d’avventura. Il judoka ha deciso di ritirarsi dal programma dopo il lutto che ha colpito la moglie Romina che, in questi giorni, ha perso il papà (Qui, il video)

Ecco cosa ha detto l’atleta prima di abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà:

“Mio suocero è venuto a mancare, il papà di mia moglie Romina. Per me è stato sempre come un secondo padre. Era la parte leggera della mia famiglia. Con lui potevo fare i pranzi luculliani, potevo parlare del Napoli, potevo fare tante cose con lui. Le ultime parole che mi ha detto, prima di riuscire a salutarlo, sono state: “Che ci fai qua, torna in casa”. La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo viaggio. Però, è un momento importante per mia moglie. Io non mi voglio perdere quelle sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Perla, questo non vuol dire, che ti sto abbandonando. E nemmeno a Paolo. Devo andare dalla mia famiglia, ve ne ho sempre parlato. Adesso sarei un ipocrita se non facessi quello che sento. Soffrirei a stare qui dentro. E, poi, l’ultimo miglio si fa sempre da solo. Paolo te l’avevo detto che potevo accompagnarti fino ad un certo punto. Poi, dovevi andare da solo. Ai senior faccio i miei più grandi in bocca al lupo e ai giovani va il mio cuore”

Marco, ci sei mancato e continuerai a mancarci. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/tKYCA9tMGG — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

L’ormai ex gieffino, prima di congedarsi, riceve gli abbracci e le condoglianze di tutti i concorrenti della casa: “Mi mancherete tutti. Grazie mi avete veramente tanto”. E lascia un consiglio speciale a Perla: “Fai quello che ti senti nel cuore, stai serena. Devi essere solo coerente. Lui non ti tradirà”.