Romeo Maria Sacchetta: è nato il figlio di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Fiocco azzurro nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi‘. Oggi, martedì 30 agosto 2022, all’Ospedale Gemelli di Roma, è venuto al mondo, Romeo Maria, figlio di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. I neo genitori, attraverso un post condiviso su Instagram, hanno annunciato ad amici, parenti e fan l’arrivo della cicogna:

D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato.

(Romeo e Giulietta di William Shakespeare) Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato

Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà.

L’emozione è indescrivibile

La ballerina professionista del talent show di Canale 5 ha vissuto tutte le fasi della gravidanza con i propri followers senza accantonare i propri impegni con il ballo.

Amici di Maria De Filippi Amici 21, Giulia Pauselli risponde alle critiche per il ballo in gravidanza

Nel giro di pochi minuti, la foto social, è stata raggiunta da tanti like e testimonianze d’affetto da parte di molti personaggi dello spettacolo: da Emma Marrone (‘Auguri ragazzi’) ad Elisabetta Gregoraci (‘Verificato

Congratulazioni ragazzi… che meraviglia .. Ben arrivato piccolo Romeo’) passando per Nina Palmieri de ‘Le Iene’ (‘Eccccccoloooooooo!!! Ciao Romeo Maria, non vediamo l’ora di conoscerti’), Elena d’Amario (‘SIIIIIIII WELCOME ROMEO MARIA! ti vogliamo bene’), Ciro Ferrara, Umberto Gaudino, Flavio Montrucchio (‘Auguri a questa nuova famiglia’), Valeria Graci (‘Che Dio vi benedica’), Simone Nolasco (‘BENVENUTO CUCCIOLO… non vedo l’ora di conoscerti’), Pamela Prati, Tommaso Stanzani (‘Tanti auguriiii’).