Maratona Lady Oscar su Sky: tutti le puntate in onda in un solo giorno

Gli amanti di Lady Oscar sono avvertiti: domenica 4 ottobre 2020 Sky Atlantic +1 propone tutte e 40 le puntate dell’anime più iconico degli anni ’80 dalle 6.00 del mattino e per tutta la giornata. Una vera e propria maratona Lady Oscar, che celebra così la serie firmata da Riyoko Ikeda, pubblicata come manga nel 1972 e poi trasposto in un anime che ha conquistato il mondo.

La serie animata, diretta da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki, ha debuttato sulla tv giapponese nell’autunno del 1979, ed è ufficialmente arrivata in Italia nel 1982, trasmessa dalla neonata Italia 1 (anche se qualche rete locale aveva già iniziato a trasmetterla se la memoria non falla…). A decretarne il successo non solo i personaggi fluidi e affascinanti, le storie d’amore irrisolte e infelici, gli intrighi di corte, ma anche l’accuratezza della ricostruzione storica, che ha stampato indelebilmente nella memoria di chi ha seguito la serie gli eventi della Rivoluzione Francese.

Nonostante la censura che ha operato sull’anime, limitando l’ambiguità sessuale della protagonista, quella Madamigella Oscar François de Jarjayes, cresciuta come un uomo dal padre militare che “ahimé voleva un maschietto”, di cui si sono innamorati uomini e donne (come il fedele André, ricambiato praticamente in punto di morte e la ‘trovatella’ Rosalie) e che invece ha dato spazio alla sua femminilità solo per amore del conte svedese Hans Axel von Fersen, che però amava – ricambiato con gran scandalo – dalla regina Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI, proprio coleti che il comandante della Guardia Reale de Jarjayes aveva avuto il compito di proteggere fin dal suo arrivo dalla natìa Austria. Con un intreccio del genere difficile non essere conquistati.

Nel mezzo personaggi meravigliosamente tratteggiati, artisticamente e narrativamente, disegni dai colori vivi, azione, effetti visivi e sonori d’impatto. E poi un doppiaggio italiano rimasto nelle orecchie di chi ha amato la serie, con la voce inconfondibile di Cinzia De Carolis per Oscar, quella profonda e iconica di Massimo Rossi per André e Laura Boccanera nelle crinoline della regina. Una triade vera e propria.

Inutile dire che la sigla non può che essere una, e senza discussioni, ovvero quella de I Cavalieri del Re.

Intanto dei 41 episodi realizzati, in Italia ne sono andate in onda solo 40: che sia la volta buona per vedere anche quello inedito? Lo scopriremo seguendo la maratona live su Sky Atlantic +1 (canale 111) e in streaming su NOW TV. E per la gioia dei binge-watchers, sono tutte anche on demand.