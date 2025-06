Mara Venier ricorda il genero scomparso: chi era il marito della figlia Elisabetta Ferracini

Poche parole ma dirette a descrivere il sentimento che accomuna la famiglia di Mara Venier per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, il marito della figlia Elisabetta, sopraggiunta nel 2023 per un brutto male. In queste ultime ore la conduttrice ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto ricordo di trascorsi felici di una coppia dolorosamente divisa.

Un dolore che colpisce nel profondo, quello che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower: “Quanto ci manchi Pier”. Parole piene d’affetto e di struggente verità, che raccontano più di mille biografie: un uomo stimato non solo per il suo ruolo professionale, ma anche per il posto speciale che aveva conquistato nel cuore della famiglia Venier.

La scomparsa di Forleo ha lasciato sgomenta non solo la cerchia ristretta degli affetti, ma anche il mondo Rai, dove il dirigente aveva un ruolo di primo piano. Un addio improvviso, che ha colto tutti di sorpresa. “Siamo annientati”, scriveva Mara, dando voce a un lutto che appare ancora oggi a distanza di anni, irreale. Una perdita rapida, inattesa, che ha lasciato spazio solo al silenzio e alla commozione.

Un uomo molto riservato

Dietro il volto sempre sorridente di zia Mara si nasconde in questi giorni una madre che soffre per il dolore della figlia. Lo scatto infatti mostra Elisabetta felice al fianco di suo marito all’aperto, in un giardino, forse in occasione di un ricevimento, o di una gita. Non è la prima volta che la conduttrice si mostra fragile e umana, mai come stavolta le sue parole sembrano sgorgare da un dolore sincero, personale.

Ma chi era davvero Pier Francesco Forleo, l’uomo che ha fatto parte della vita della sua amata figlia Elisabetta? Pier Francesco Forleo era un professionista rispettato, con una lunga carriera alle spalle nel servizio pubblico radiotelevisivo. Nato a Firenze nel 1962, aveva alle spalle una solida formazione in Economia e Commercio. Il suo percorso era iniziato all’interno dell’Iri, prima di approdare in Rai nel 1997. Da lì, una crescita costante lo aveva portato a ricoprire incarichi sempre più rilevanti, distinguendosi per rigore, competenza e discrezione.

Dal 2015 era diventato direttore della Direzione Diritti Sportivi, un ruolo strategico che lo metteva al centro delle trattative per i grandi eventi sportivi trasmessi dalla tv di Stato. Lontano dai riflettori, ma rilevante. Era anche membro di organismi internazionali legati ai diritti televisivi sportivi. Eppure, al di là dei successi professionali, a colpire è il ritratto intimo tracciato da Mara Venier: “Hai portato solo amore nella nostra famiglia… ti ho voluto bene come un figlio”. Così si esprimeva la conduttrice quando la notizia della scomparsa del genero divenne pubblica. Sulla sua vita privata si è sempre saputo pochissimo. Pier Francesco Forleo era una figura estremamente riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, e proprio per questo forse ancora più apprezzata da una famiglia abituata a vivere sotto i riflettori. Il suo amore per Elisabetta Ferracini era noto solo a pochi intimi, vissuto con sobrietà e rispetto, lontano dai gossip e dalle luci della ribalta. Purtroppo, Forleo è stato stroncato da una malattia scoperta improvvisamente. Un male aggressivo che non gli ha lasciato il tempo di lottare a lungo.