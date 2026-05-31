Mara Venier in lacrime a Domenica In: il crollo e poi il messaggio inaspettato

Lacrime e colpi di scena nel finale di Domenica In: Mara Venier crolla per la sorpresa di Vincenzo Mollica e rompe il silenzio sul “caso” Teo Mammucari.

Il sipario sulla cinquantesima edizione di Domenica In non poteva che calare nel modo più autentico e viscerale possibile, perfettamente in linea con lo stile della sua padrona di casa.

Mara Venier ha chiuso l’ennesimo capitolo della sua lunghissima gestione, un regno durato ben 17 anni complessivi, di cui gli ultimi 8 consecutivi, regalando al pubblico di Rai 1 un concentrato di emozioni pure, culminato in un pianto liberatorio e in un saluto che ha subito fatto sobbalzare i telespettatori più attenti.

Il crollo di Mara Venier: il video inaspettato e l’amico Mollica

L’imprevisto emotivo è andato in scena durante lo spazio apparentemente più leggero della puntata, quello dedicato alla moda e condiviso con Enzo Miccio. La redazione dello show ha infatti deciso di ribaltare i ruoli, trasformando la conduttrice veneziana nella vera protagonista del segmento attraverso una serie di filmati celebrativi. A far crollare definitivamente la corazza di “Zia Mara”, però, è stato un videomessaggio inaspettato firmato da una delle firme più amate del giornalismo italiano, Vincenzo Mollica.

Le parole dello storico volto del TG1 hanno toccato le corde più intime della Venier, definendola non come una semplice icona televisiva, ma come la vera “amica della domenica” degli italiani, capace di distinguersi per la rara dote dell’ascolto e per un’autenticità mai scalfita dal tempo.

Visibilmente commossa e incapace di trattenere le lacrime, la conduttrice ha risposto al tributo con un filo di voce, ricambiando l’affetto profondo per il giornalista prima di passare ai ringraziamenti di rito per tutta la squadra che l’ha accompagnata in questa trionfale cavalcata stagionale.

I saluti nell’ultima puntata e l’incognita Teo Mammucari

Proprio nei saluti finali è arrivato il colpo di coda che ha riacceso il gossip televisivo. Mara Venier ha voluto menzionare pubblicamente Teo Mammucari, la cui assenza improvvisa nelle ultime puntate del programma aveva sollevato non pochi interrogativi tra i fan. “Ne manca uno, ma saluto anche te, Teo, perché ti voglio bene”, ha dichiarato la conduttrice dal centro dello studio, blindando con affetto un’edizione che, nonostante le indiscrezioni sul futuro, sembra scommettere ancora una volta sul magnetismo della sua signora della domenica anche per la prossima stagione.