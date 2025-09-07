Mara Venier, diva senza tempo: il look scelto per il Festival del Cinema di Venezia

L’82ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si è chiusa con la tradizionale serata di premiazioni e con un red carpet che, come da tradizione, ha unito il mondo del cinema e quello dello spettacolo. Tra i volti più noti che hanno preso parte alla serata c’era anche Mara Venier, presenza molto attesa dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Mara Venier bellissima sul red carpet

La conduttrice di Domenica In ha scelto un completo total black caratterizzato da linee essenziali: giacca monopetto con spalle leggermente strutturate, camicia leggera e pantaloni dritti. Un look sobrio, privo di eccessi, che ha messo in risalto una cifra stilistica coerente con la sua immagine televisiva e personale.

L’attenzione è ricaduta anche sugli accessori, scelti con misura ma capaci di dare un’impronta riconoscibile all’insieme. Occhiali da sole sfumati, un ventaglio nero portato come elemento distintivo e un paio di décolleté con applicazioni gioiello hanno completato l’outfit. Piccoli dettagli che hanno reso meno convenzionale il rigore del nero, senza snaturarne l’impostazione classica. La conduttrice ha invece optato, dunque, per una sobrietà capace di distinguersi, confermando una linea precisa: valorizzare l’essenzialità come elemento di eleganza.

Quando inizia Domenica In

La nuova edizione di Domenica In debutterà ufficialmente domenica 21 settembre alle ore 14 su Rai1, riportando in tv il salotto più amato del pomeriggio italiano con la conduzione di Mara Venier. A inaugurare la stagione non poteva che esserci un volto di grande popolarità e affezione per il pubblico: Al Bano, che sarà il primo ospite della puntata d’esordio e che presenterà in esclusiva il suo nuovo brano Vai Italia.