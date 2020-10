Non c’è fine al complicato momento che anche le produzioni televisive stanno subendo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Fra puntate rinviate delle trasmissioni di day-time (come accaduto per L’aria che tira su La7 ieri mattina, venerdì 23 ottobre 2020) e stringenti restrizioni che centellinano le maestranze presenti negli studi, anche i programmi già registrati e confezionati come Italia’s got talent non se la stanno passando meglio.

O almeno questo è ciò che emerge dal portale Tpi che riporta la possibilità di un possibile ‘focolaio’ dietro le quinte del talent show di Sky Uno che avrebbe coinvolto non solo alcuni addetti alla produzione, ma anche tecnici, alcuni concorrenti e, in più, due dei quattro giudici: Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Fanpage.it dà notizia che le condizioni di salute della produttrice discografica non sarebbero preoccupanti. Lo stesso sito aggiunge che le registrazioni di Italia’s Got talent si sono concluse poco più di dieci giorni fa, lo scorso domenica 11 ottobre, quando tutti i tamponi eseguiti fino a quel momento davano risultato negativo. Della positività della Maionchi, ricoverata a Milano, si è venuto a sapere oggi. Il suo staff ha prontamente rassicurato con un post Instagram: “È serena ed è in buone mani“.

Mentre Federica Pellegrini ha comunicato di essere risultata positiva al Covid-19 circa una settimana fa, anche lei tramite i profili social: