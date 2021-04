Su Tv8 arriva una prima visione assoluta: Mappe criminali, il nuovo programma di inchieste condotto dal giornalista Daniele Piervincenzi. Il programma andrà in onda a partire da stasera, martedì 20 aprile in seconda serata.

Si tratta di un viaggio composto in sei puntate nella quale si percorrerà un viaggio nell’Italia delle geografie criminali. Dal nord al sud della penisola, Piervincenzi racconta i legami invisibili, le infiltrazioni mafiose e gli interessi economici che collegano le diverse realtà criminali presenti nel nostro Paese.

La narrazione sarà intrecciato dalle interviste ai protagonisti. Attraverso le mappe criminali è possibile dare un volto a chi comanda nell’anti-Stato, Piervincenzi intervisterà i protagonisti.

La prima inchiesta si dividerà in due puntate dedicate al “laboratorio criminale” di Roma, dove convivono gruppi mafiosi autoctoni, italiani e anche stranieri. Al centro degli interessi comuni ci sono il traffico di droga e il riciclaggio in alberghi e ristoranti. Se le piazze di spaccio sono contese dai gruppi minori locali, da Tor Bella Monaca fino a quelle del litorale, Cosa Nostra, Camorra e Ndrangheta gestiscono le partite più grosse.

La terza puntata ci fa scivolare lungo la penisola fino a Castelvetrano, dove viene ripercorsa la storia del latitante Matteo Messina Denaro, la primula rossa della Mafia alla macchia dal 1993, quando la Procura di Palermo emise un mandato di arresto per associazione mafiosa e diversi omicidi.

Dalla Sicilia Occidentale, da Trapani a Sciacca dove la storia di Matteo Messina Denaro viene ricostruita attraverso un’inchiesta su Antonello Nicosia, assistente parlamentare recentemente condannato a oltre 16 anni per associazione di stampo mafioso. Nicosia si è messo a disposizione della famiglia Messina Denaro per favorirne gli interessi e per portare le loro istanze fino in Parlamento.

Nel quarto appuntamento, si andrà nel foggiano, infatti, convivono e prosperano gruppi criminali, come la Società Foggiana e la Mafia Garganica.

Per le ultime due puntate, la quinta e la sesta, si andrà alla scoperta della ‘Ndrangheta. Un’inchiesta esclusiva che attraversa il nord e il sud della penisola, dalla Liguria alla Calabria, da Milano a Platì passando per Torino, per ricostruire come l’organizzazione mafiosa sia diventata fra le più potenti al mondo e come riesca a controllare non solo il traffico globale di cocaina, ma anche la politica e gli appalti

Mappe criminali su Tv8, dove seguirlo

Le puntate di Mappe criminali potranno essere seguite su Tv8 al canale 8 del digitale terrestre e Tivu sat e sul canale 121 di Sky tutti i martedì alle 23:45 e in streaming sul sito Tv8.it