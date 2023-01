Rush! è il titolo del nuovo album dei Maneskin, uscito il 20 gennaio 2023. Il disco era attesissimo, visto il grande riscontro ottenuto dalla band nei mesi scorsi, a livello europeo e anche nel suolo americano, dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”. Ed ecco i primi risultati delle classifiche. Rush! ha fatto il suo esordio posizionandosi al primo posto in 7 paesi, compresi Italia (#1 posto nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Il disco è inoltre all’interno delle Top 5 di 10 paesi, fra cui il Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia e altri ancora. Non sono stati ancora resi noti i risultati della Billbord 2022, la chart americana, in arrivo domenica o inizio settimana prossima. Questi risultati si aggiungono alla terza posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.

I Maneskin si sono recentemente esibiti live con “Gossip” al fianco di Tom Morello, ospiti del celebre Tonight Show di Jimmy Fallon (clicca qui per vedere la video esibizione). Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il disco è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo.

Il gruppo ripartirà in tour il prossimo 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500.000 biglietti. Inoltre, saranno ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023.

A seguire ecco le posizioni di debutto di Rush!:

#1 Italia

#1 Francia

#1 Belgio

#1 Paesi Bassi

#1 Svizzera

#1 Lituania

#1 Giappone (chart internazionale)

#3 Germania

#4 Finlandia

#5 Regno Unito

#6 Norvegia

#8 Svezia

#16 Irlanda

#27 Australia