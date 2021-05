Oggi, martedì 4 maggio 2021, torna in campo la Champions League. In serata, infatti, è in programma Manchester City-Psg, semifinale di ritorno della competizione europea per club più prestigiosa. La partita sarà trasmessa in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester in chiaro su Canale 5 e – visibile agli abbonati – su Sky. Il match sarà proposto anche in live streaming sul portale di Mediaset e su Sky Go e Now.

Domani sarà la volta dell’altra semifinale di ritorno, quella che contrappone Chelsea e Real Madrid.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, Anna Billò è la padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Champions League, la semifinale di ritorno Manchester City-Psg

Per quanto riguarda Mediaset, sulla rete diretta da Giancarlo Scheri ci sarà il consueto appuntamento con Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

I citizens di Guardiola sono a caccia della loro prima finale di Champions della loro storia, mentre i francesi di Pochettino vogliono prendersi la coppa dopo averla soltanto sfiorata la scorsa stagione. All’andata gli inglesi si sono imposti a Parigi per 1-2. La finale si disputerà il prossimo 29 maggio a Istanbul.

Di seguito tutti i dettagli della programmazione televisiva di Manchester City-Psg di stasera.

MARTEDÌ 4 MAGGIO

ore 21

Manchester City- PSG in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite; Canale 5

telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani

bordocampo Alessandro Alciato;

telecronaca Pierluigi Pardo, commento Massimo Paganin.