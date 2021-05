Stasera, sabato 29 maggio, è in programma a Porto l’atto finale della Champions League. Si gioca, infatti, la finale Manchester City-Chelsea. La partita, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta da Sky (visibile agli abbonati) e in chiaro da Canale 5 (in live streaming anche sul sito di Mediaset).

Per la terza volta nella storia della competizione sarà un derby tra due squadre inglesi. Il City di Guardiola è alla prima finale di Champions, mentre i blues di Tuchel sono alla terza (ne hanno vinta una).

Per quanto riguarda Mediaset, la telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Irma D’Alessandro e Alessio Conti.

A seguire, sempre su Canale 5, sarà la volta di Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Guarda Manchester City-Chelesa fino al 30 maggio Now in offerta: 2 mesi a 9,99 €

Per quanto concerne Sky, invece, il match sarà visibile nel dettaglio su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q via satellite, e in streaming su NOW.

Dalle ore 20 al via Champions League Show, con Anna Billò in compagnia di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero in collegamento.

La telecronaca del match è affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani. A bordocampo Alessandro Alciato e Gianluca Di Marzio.

Di seguito trovate il riassunto dettagliato della programmazione televisiva di Manchester City- Chelsea

SABATO 29 MAGGIO

ore 21

Manchester City- Chelsea

in diretta su Canale 5;

in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Massimo Paganin.

telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani.

bordocampo: Irma D’Alessandro e Alessio Conti.

bordocampo: Alessandro Alciato e Gianluca Di Marzio.