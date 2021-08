Mamme vip 2021 – 22: le gravidanze da tenere d’occhio nei prossimi mesi

Dopo l’arrivo della cicogna in casa di Belen Rodriguez, Cristina Chiabotto, Chiara Ferragni, Flora Canto, Mia Ceran, sono tante le celebrity nostrane che, nei prossimi mesi diventeranno mamme vip. Diamo un’occhiata a conduttrici, attrici, showgirl che stanno condividendo, sui social, con i propri fan, le ultime settimane di gravidanza.

Martina Stella

Martina Stella, lo scorso 12 giugno 2021, ha annunciato di essere in dolce attesa del marito Andrea Manfredonia. Per l’ex stella de ‘L’Ultimo Bacio’ si tratta del secondo figlio dopo Ginevra, 10 anni, nata dalla relazione con Gabriele Gregorini:

Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento… il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!! Vi voglio bene!!!!

Clizia Incorvaia

Con un lungo post su Instagram, Clizia Incorvaia, a 42 anni, ha annunciato di aspettare un bebè dal fidanzato Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’influencer è mamma già della piccola Nina di 6 anni:

Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a

E’ già partito il toto nomi: Gabriele, Leonardo e Dafne, al momento, sono in pole position.

Lorella Boccia

Lo scorso 26 aprile 2021, Lorella Boccia, mostrando l’ecografia, comunica ai propri followers, la dolce notizia. Da allora, l’ex ballerina di ‘Amici’, sposata con Niccolò Presta dal giugno 2019, ha esibito, con orgoglio, il proprio pancione:

Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo

Alessia Macari

Il 14 luglio 2021, Alessia Macari ed il marito Oliver Kragl svelano, su Instagram, di essere pronti a diventare genitori. L’ex Ciociara di ‘Avanti un altro’, solo pochi giorni fa, ha postato uno scatto del suo pancino alla ventunesima settimana di gravidanza.