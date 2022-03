Malena a Belve: “Fabrizio Corona non è così amante delle donne. Poi mi ha paragonata a Ronaldo”

Protagonista di una lunga intervista a ‘Belve’, in onda, ieri sera, in seconda serata, su Rai2, Malena ha parlato anche del legame con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che le sono stati attributi come flirt o amanti. Tra questi anche Fabrizio Corona che, parlando di lei, nel suo libro, ha detto che “mi volevo solo divertire. La vedevo come un oggetto di libidine”.

La pornodiva ha risposto che la parola ‘oggetto’ legato ad una donna non è mai bello: “Non è un grande amante perché non ha una reale attrazione per le donne”.

Se lo penso sul serio? No lo penso veramente non era una vendetta, se un uomo si ferma a giudicare una donna solo per l’aspetto fisico significa che non è in grado di entrare nell’animo della donna. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora poverino mio non sei così amante delle donne. Devo dire che nel secondo libro però si è ripreso. Mi ha paragonata a Ronaldo. Tutti i fan mi paragonano a lui. Dicono: ‘Malena sta al porn0 come Ronaldo sta al calcio. Sono quello che dicono loro. Non amo elevarmi ma mi piace quando fanno queste battute.

Il nome dell’attrice del cinema per adulti, in passato, è stato accostato anche a Mario Balotelli: