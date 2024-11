Torna in onda per il secondo anno consecutivo, Maître Chocolatier – Talenti in Sfida, il cooking talent show dedicato all’arte del cioccolato, in onda su TV8. Nel cast fisso del programma, troviamo anche Giorgio Locatelli, lo chef stellato che, dal 2019, fa parte della giuria di MasterChef Italia.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida è un programma prodotto da Banijay Italia.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida 2024: quando va in onda

La seconda stagione del cooking show di TV8 andrà in onda a partire da venerdì 22 novembre 2024, alle ore 19:05. Il programma andrà in onda ogni venerdì, per cinque settimane.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: giudici, conduttori, cast

Alla conduzione, ritroviamo lo chef stellato Giorgio Locatelli che seguirà gli aspiranti Maîtres Chocolatiers nel loro percorso, rivelandone sogni e obiettivi per il futuro.

Al suo fianco, ci sarà la giuria composta da Nico Tomaselli, massimo esperto del mondo del cioccolato Lindt e a capo della squadra italiana del Maître Chocolatier, e Melissa Forti, famosa per la sua pasticceria dallo stile raffinato.

In ogni puntata, sarà presente un personaggio del mondo dello spettacolo in qualità di ospite.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: programma

Anche in quest’edizione, dieci professionisti ed esperti nell’arte del cioccolato si sfideranno per entrare a far parte della squadra dei Maître Chocolatiers di Lindt Italia.

In ogni puntata si svolgeranno due sfide. Nella prima prova, il Creation Test, i concorrenti avranno la possibilità di mostrare la loro sensibilità artistica e la loro capacità di concretizzare la loro ispirazione. La seconda prova, l’Expertise Test, invece, stimolerà i concorrenti a dimostrare le loro capacità tecniche per riprodurre il tratto essenziale e caratteristico di alcuni prodotti della Lindt.

In ogni puntata verranno eliminati uno o più concorrenti.

La sfida si terrà in un atelier mentre la finale si svolgerà nella Home of Chocolate di Zurigo, il museo del cioccolato di Lindt.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida: vincitrice prima edizione

La vincitrice della prima edizione del programma è Lisa Pericoli, cuoca di 28 anni proveniente da Poppi, paese in provincia di Arezzo.

Maître Chocolatier: significato

Maître è una parola francese che deriva dal verbo maitriser, che significa saper gestire, controllare, dominare.

Di conseguenza, il termine maître chocolatier indica una persona in grado di gestire e saper lavorare il cioccolato.

Maître Chocolatier – Talenti in Sfida in streaming

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Maître Chocolatier – Talenti in Sfida in streaming sul sito ufficiale di TV8, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.