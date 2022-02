Mahmood e Blanco: gossip, curiosità e vita privata dei vincitori di Sanremo 2022

A poche ore dalla vittoria di ‘Sanremo 2022’, Mahmood e Blanco sono sicuramente al centro dei discorsi dell’opinione pubblica. Conosciamoli un po’ meglio tra vita privata, curiosità e gossip che hanno animato la loro settimana festivaliera.

– I video dei due trionfatori della manifestazione canora condotta da Amadeus sono diventati virali. Tra cui, quello in cui Blanco chiede ai fan (accorsi sotto al suo hotel) di indossare la mascherina:

Anche le loro interviste hanno fatto letteralmente impazzire i loro fan sui social:

– Dopo aver conosciuto l’esito (favorevole) del televoto, Blanco è corso ad abbracciare la fidanzata Giulia Lisioli, 19 anni, di Brescia. Stanno insieme da quasi un anno e mezzo. Molto più riservato, invece, Mahmood che non ha mai ufficializzato rapporti sentimentali.

– Su Twitter ed Instagram, in questi giorni, è partita la ship #Blanchmood. Nonostante non stiano assieme, i due cantanti hanno fatto sognare i propri seguaci avanzando le ipotesi più fantasiose:

Ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te.

– Nella serata finale, Mahmood e Blanco si sono presentati in sella ad una bicicletta di cristallo del brand Swarovski. L’ironia del web non è mancata nemmeno in questa occasione.