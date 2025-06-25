“Ma ti stavo sulle scatole al Grande Fratello?”. La risposta di Sonia Bruganelli gela Giulia Salemi

Durante un episodio del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, Sonia Bruganelli – spesso voce tagliente ma onesta del Grande Fratello – ha fatto un’ammissione che ha sorpreso l’influencer e i fan del reality. Le due donne dello spettacolo si sono confrontate sugli scambi avuti durante la loro presenza in trasmissione: la Salemi, opinionista “social”, e Bruganelli, nel ruolo di giudice televisivo d’eccezione.

L’episodio in questione è andato in onda sul podcast di Salemi, Non lo faccio x moda, lo stesso che ha ospitato già volti come Elisabetta Gregoraci. Ha rappresentato un momento di sincerità senza filtri, fuori dallo schermo televisivo, in cui le due figure del GF hanno potuto fare chiarezza di fronte al pubblico.

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

All’inizio del programma, tra le due non correva affatto buon sangue, almeno secondo la Salemi. In un confessionale, l’influencer aveva confidato al suo manager Ricky: “Sonia mi odia, le sto antipatica”. Un sospetto che ha trovato conferma quando Giulia ha chiesto esplicitamente durante il podcast: “Quindi eri proprio antipatica nei miei confronti?”. La risposta di Sonia è stata secca: “Sì”.

Tuttavia, l’imprenditrice non ha soffermato la sua riflessione sulla mera antipatia iniziale. Con l’avanzare delle puntate, ha sviluppato una stima crescente verso la giovane collega. Parole chiare e dirette: “Non mi stavi simpatica; mi piace entrare in sintonia con donne intelligenti, non con chi cerca approvazione da tutti. Ma piano piano ho scoperto che sei una professionista di valore e una persona di sostanza”. Un apprezzamento, insomma, nato col tempo, un riconoscimento della crescita professionale e umana della Salemi.

Il tono complessivo dell’intervista ha assunto un piglio più affettuoso. Sonia ha ribadito la sua nuova ammirazione per Giulia: “Ti ho ammirata, mi sei piaciuta tanto… sei cresciuta e sei una donna, a mio giudizio, molto in gamba”. Un riconoscimento pubblico che Giulia ha accolto con un sorriso: “Allora avevo ragione”, ha commentato, lasciando intuire che al di là dei dissapori iniziali, tra loro è prevalsa una sana relazione professionale.

Il confronto tra Bruganelli e Salemi nel podcast riflette una dinamica sempre più comune nello showbiz moderno: iniziale rivalità che evolve in dialogo, rispetto e reciproco riconoscimento. Una versione più umana dello scontro mediatico, reso possibile quando il set non impone più le regole del gioco. La conversazione si è chiusa tra sorrisi e complicità. Giulia ha annuito: ciò che era nato come distacco o disaccordo si è trasformato in rispetto reciproco. Sonia, dal canto suo, ha ribadito che la loro chimica si è rafforzata una volta superate le rigidità delle situazioni iniziali.